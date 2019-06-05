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05.06.2019
Российская газета

Свыше 300 российских военных примут участие в параде в Минске

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БТР-70МБ1 во время парада в День Независимости в Минске
БТР-70МБ1 во время парада в День Независимости в Минске.
Источник изображения: Dmitry Fediushko

Ровно месяц отделяет жителей Союзного государства от грандиозного военного парада, который состоится в центре Минска в честь 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

На строевом плацу Военной комендатуры, сообщают местные источники, в эти дни уже проходят гарнизонные тренировки пешей колонны, в состав которой входят 25 парадных расчетов. По заведенной традиции парад войск откроют юные суворовцы. За ними перед гостевыми трибунами пронесут Знамя Победы и штандарты 1-го, 2-го, 3-го Белорусских и 1-го Прибалтийского фронтов, принимавших участие в стратегической наступательной операции "Багратион".

Помимо пешего парадного расчета в военном параде в Минске будет задействована и новейшая боевая техника Союзного государства. Более 300 российских военнослужащих также примут участие 3 июля в параде, посвященном Дню независимости Беларуси, сообщает прес-служба Западного военного округа.

Сплоченным маршем по площади белорусской столицы пройдут военнослужащие Кантемировской дивизии гвардейской танковой армии. В механизированной колонне будут принимать участие бронетранспортеры БТР-82А, комплексы оперативно-тактических ракет "Искандер", автомобили повышенной проходимости семейства УАЗ.

А в воздушном строю свою уникальную групповую слаженность продемонстрируют экипажи многоцелевых вертолетов Ми-8, разведывательно-ударных Ка-52, многоцелевых истребителей Су-30 и сверхманевренных Су-37. В настоящее время экипажи и боевые расчеты приступили к тренировкам в пунктах своей постоянной дислокации.


Юрий Сизов

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