В Японии прекращаются поиски пропавшего F-35

Власти Японии решили прекратить поиски истребителя F-35A, пропавшего с экранов радаров над Тихим океаном порядка двух месяцев назад. Информацию об этом сообщает издание The Mainich со ссылкой на правительственные источники.

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Правительство Японии останавливает поиски пропавшего многофункционального истребителя пятого поколения F-35A, входившего в состав военно-воздушных сил самообороны страны. За время поисков были обнаружены лишь фрагменты крыла самолета и части двигателя. Тело пилота и основная часть истребителя так и не были найдены.

9 апреля F-35 Lightning II поднялся в воздух с авиабазы Мисава в составе группы аналогичных машин. Его координаты в последний раз были зафиксированы у побережья префектуры Аомори, в 135 км от берега. Машина исчезла в 19:25.

На данный момент полеты всей группы F35А, состоящей из 12 самолетов и входящей в составе ВВС сил самообороны Японии, приостановлены. Предполагается, что в скором времени их полеты будут возобновлены.

На данном этапе японские технические специалисты проводя анализ ситуации на основе данных, полученных от утраченного самолета другими машинами этой группы. Истребители F35 имеют систему обмена информацией в режиме реального времени, и благодаря это появилась возможность воссоздать картину аварии.

Это вторая по счету крупная авария истребителя нового поколения. Первая произошла в Каролине 28 сентября 2018 года. В той аварии пилот выжил.