Турция поможет индийскому флоту обзавестись крупным тоннажем

В рамках реализации программы развития ВМС Индии, судостроительное предприятие Hindustan Shipyard Limited (HSL) и турецкая сторона готовы через месяц подписать контракт, предусматривающий техническое сотрудничество в деле строительства кораблей. Об этом 29 мая сообщило местное издание The Hindu.

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Турцию представляет консорциум, образованный пятью ведущими верфями страны. С их помощью предусматривается строительство пяти кораблей поддержки. Стоимость оценивается в более чем 16 000 крор (2,31 млрд. долл.). Резка стали, то есть формальное начало постройки, ожидается к концу 2020 года.

Спустя 4 года должен быть готов первый корабль, остальные будут сдаваться поочередно через 10 месяцев. Постройка всего заказа будет вестись на индийских мощностях в Вишакхапатнаме при активном участии турецких судостроителей. Корабли будут крупнотоннажными, каждый из них будет иметь водоизмещение в 45 000 тонн. Их назначением является перевозка провизии и боеприпасов. Предусматривается передача турецкими предприятиями освоенных ими технологических решений.

Выбор в качестве партнера турецких верфей объясняется наличием 30-летнего производственного опыта у Anadolu, ведущего члена консорциума TAIS, который, как объясняется изданием, способен вести конструкторские работы и участвовать постройке кораблей.

Ранее HSL отложила реализацию плана по созданию стратегического партнерства с Hyundai Heavy Industries "из-за настойчивых требований о строительстве первого корабля в Южной Корее и поставки оттуда основных компонентов, необходимых для проекта", указывает The Hindu.