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05.06.2019
Военное обозрение

Американский грузовой космический корабль Cargo Dragon успешно приводнился

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Грузовой космический корабль Cargo Dragon, разработанный компанией SpaceX, отстыковавшись от МКС, успешно приводнился в Тихом океане. Это была 17-я успешная миссия Cargo Dragon по доставке грузов на МКС и с нее.

Источник изображения: topwar.ru

Американский космический корабль Cargo Dragon, являющийся на данный момент единственным грузовым космическим кораблем, способным не только доставлять грузы на МКС, но и возвращать их на Землю, приводнился в Тихом океане и тем самым успешно завершил свою 17-ую миссию.

Приводнение прошло в штатном режиме и запланированном районе, в 326 км от американского города Лонг-Бич (Калифорния). Корабль возвратил на землю почти две тонны груза, часть из них – это результаты уникальных научных экспериментов, проведенных на международной космической станции.

Cargo Dragon является частично многоразовым кораблем и принадлежит известной частной компании SpaceX, которая осуществляет полеты на МКС по коммерческому контракту с НАСА.

Миссия продлилась четыре недели

На орбите корабль провел четыре недели. Старт миссии состоялся 4 мая, на орбиту тогда было доставлено 2,5 тонны груза. Груз включал продовольствие, научное и техническое оборудование, а также материалы для проведения научных исследований на МКС.

На данный момент на орбите находятся 6 космонавтов и астронавтов. Это россияне Олег Кононенко и Алексей Овчинин, американцы Энн Макклейн, Кристина Кох и Ник Хейг, а также канадец Давид Сен-Жак.

Также к МКС остаются пристыкованы грузовой корабль Cygnus разработки авиапромышленной корпорации Northrop Grumman, российские "грузовики" "Прогресс", а также два пилотируемых корабля "Союз".

В конце года запланирована пилотируемая миссия

Ранее "Военное обозрение" сообщало, что в России завершил подготовку экипаж корабля Crew Dragon в составе американских астронавтов Роберта Бенкена и Дугласа Херли. В Центре подготовки космонавтов им. Юрия Гагарина они осуществляли знакомство с российским сегментом станции.

Первый полет пилотируемого Dragon запланирован на осень 2019 года. Ожидается, что он сможет доставлять на МКС до 7 человек.

Ввод пилотируемой версии корабля в строй проходит с задержкой в связи с аварией на испытательном стенде, произошедшей 21 апреля этого года. Тогда, при проверке системы аварийного спасения произошел взрыв, уничтоживший тестовый корабль.

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Страны
Канада
Россия
США
Продукция
Cygnus ГККС
Компании
NASA
Northrop Grumman
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Союз ПКК
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