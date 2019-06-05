Как уборка в помещении влияет на работоспособность сотрудников?

У Вас свое собственное небольшое предприятие и Вы гордитесь тем, что производите. Но спустя некоторое время стали замечать, что сотрудники стали работать медленнее, нет энтузиазма, и появились частые больничные? В чем же проблема? Ответ простой - чистота помещения. Ни для кого не секрет, что в чистом помещении и работать проще. Но почему-то именно этот момент многие работодатели частично упускают. Пыль способна скапливаться даже в самых труднодоступных местах, в которых сложно убрать. Подробнее о пыли можно прочитать в статье https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8B%D0%BB%D1%8C

Никто не говорит, что у Вас вообще никто не убирается, но сейчас расскажем о том, как обычно, бывает в компаниях.

Первый вариант (обычно на очень крупных фирмах). Уборка проводится один раз в сутки, и чаще всего с утра. Естественно за целый день пыль скапливается, особенно в местах с большой проходимостью людей. Уборщики, в основном, пожилые женщины и мужчины, которые работают на полставки и соответственно не выкладываются на полную силу. Как они говорят: “Сколько платят, так и работаем”. К сожалению, это настолько привычное дело, что работникам приходится следить не только за порядком на своем рабочем месте, но и убираться в офисе или цехе самостоятельно. Но ведь их работа заключается в другом, поэтому какую работоспособность от них можно ожидать? Правильно - низкую.

Вторая ситуация. Работодатель более внимательный к деталям и требует от штатных уборщиков большей отдачи. За это полагаются премии и различные поощрения. И скорее всего они были бы и не против все делать по правилам, но специального образования то нет, и никто не подскажет. О том, что такое уборка как термин, можно узнать тут https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0

Плюс ко всему, на химических средствах обычно экономят, соответственно на окнах остаются разводы, мебель не протирается полиролью и от этого быстрее портится, и так далее. Да и каждый день не проверяются труднодоступные места на наличие грязи. Таким образом ситуация улучшается, но не идеальна.

Третий вариант. Его можно назвать идеальным. Конечно, обойдется немного дороже, чем штатные уборщики, но это вложение скажется на общей работоспособности всех сотрудников. Здесь говорится о профессиональной уборке офисов клининговой службой. Заказчик сам выбирает что нужно очистить: влажная уборка полов и стен, мытье окон, очистка корзин с мусором и замена пакетов, удаление пыли с различных поверхностей (начиная со столов, заканчивая рамками картин и карнизов), уход за санитарными зонами, сбор мусора на паркинге и прилегающей территории и другое. Помимо этого, можно выбрать время работы: каждый день (причем на полный рабочий день), раз в сутки или в неделю и т.д. Каждый выбирает для себя наиболее выгодный и удобный вариант. Обычно расчет производится за каждый убранный квадратный метр, поэтому можно самостоятельно регулировать общую стоимость. Клининг работает исключительно с качественной и проверенной бытовой химией, и оборудованием, а также постоянно повышают свою квалификацию. Благодаря этому офис всегда будет чистым, а людям будет комфортнее работать. А это, в свою очередь, положительно скажется на Вашем заработке. Не спрашивайте, как, лучше проверьте.

Так какой вариант применяется у Вас? Если последний, то уверены, что сотрудники работают с полной отдачей, показывают отличные результаты в каждой поставленной задаче и меньше болеют.

Если же с клининговой компанией Вы не знакомы, рекомендуем попробовать. Поверьте, после первого раза, Вы не захотите вернуться к прошлому опыту.