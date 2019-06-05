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05.06.2019
WarSpot

Координаты Warspot: база Королевских ВВС Менвис-Хилл

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Источник изображения: warspot.ru

Официально база Менвис-Хилл (RAF Menwith Hill), расположенная в английском графстве Северный Йоркшир, является домом Королевских военно-воздушных сил Великобритании. Однако главными "обитателями" строго охраняемой территории являются не самолёты, а около 30 белых куполов, напоминающих мячи для гольфа и защищающих радиоантенны. Эта крупная спутниковая наземная станция выполняет функции системы перехвата связи и призвана своевременно предупредить о ракетном нападении.

Менвис-Хилл находится в ведении министерства обороны Великобритании, однако по соглашению 1951 года базой пользуется министерство обороны США. Руководит ею представитель американских ВВС. В конце 1980 — 1990-х годах в печати стали появляться журналистские расследования, в которых утверждалось, что Менвис-Хилл является одним из звеньев глобальной системы радиоэлектронной разведки "Эшелон". Система появилась вскоре после окончания Второй мировой войны, когда документ о сотрудничестве подписали представители служб безопасности Великобритании и США. Позже к ним присоединились Австралия, Новая Зеландия и Канада, и организация получила неофициальное название Five Eyes — "Пять глаз". В начале холодной войны службы технической разведки занимались шпионажем против СССР, а в наши дни их деятельность направлена на перехват и расшифровку радиосигналов, а также на сбор информации, касающейся наркооборота, террористической деятельности и других преступлений.

"Мячи для гольфа" базы Менвис-Хилл

Однако некоторые журналисты утверждали, что сотрудники базы способны прослушать любой телефонный звонок, перехватить факс или электронное письмо в любой точке мира. В самом начале 2000-х годов специально созданный комитет при Европейском парламенте заявил, что специалисты Менвис-Хилл не только нарушают фундаментальное право на защиту частной жизни, но и замешаны в промышленном шпионаже.

Сегодня на базе Менвис-Хилл работает около 1200 человек: военные и гражданские лица, британцы и американцы, в том числе сотрудники Агентства по национальной безопасности (АНБ) США. Собранная здесь информация передаётся в штаб-квартиру АНБ. Доступ на базу имеют только её сотрудники.

База КВВС Менвис-Хилл.

Источник изображения: google.com/maps

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