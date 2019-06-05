Ракетный крейсер "Москва" поставлен на стенд размагничивания

Решается судьба гвардейского ракетного крейсера "Москва", флагмана Черноморского флота. Крейсер введён в эксплуатацию в декабре 1982 года. В июле прошлого года началось обсуждение о возможном прекращении эксплуатации ГРКР "Москва". Однако затем было уточнено, что о списании крейсера речь не идёт.

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Затем поступала противоречивая информация то об отказе от модернизации "Москвы", то о готовности модернизацию начать. При этом сначала было заявлено, что крейсер отправят в Северодвинск, затем поступили сведения, что ремонтно-модернизационные работы будут произведены в Севастополе – "на возрождаемом филиале “Звёздочки”".

Теперь заявлено о том, что ГРКР "Москва" поставлен на стенд размагничивания. Напомним, что для военных кораблей размагничивание проводится в первую очередь с той целью, чтобы корабль имел меньший риск по подрыву на минах с имеющимся на них магнитных или индукционным взрывателем.

Высказывается предположение относительно того, что после размагничивания крейсер всё-таки отправят на ремонт в Северодвинск. Однако на данный момент никаких официальных подтверждений информации о готовности "гнать" ГРКР "Москва" на северный судоремонтный завод нет.

Для справки: ракетный крейсер "Москва" возглавлял оперативное соединение кораблей ВМФ РФ в восточном Средиземноморье с начала контртеррористической операции российских войск в Сирии (осень 2015). В январе 2016 года боевой корабль вернулся на базу ЧФ РФ в Севастополь.