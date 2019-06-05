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05.06.2019
Известия.ru

Россия подготовит индийских космонавтов

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Россия поможет отобрать и подготовить членов индийского отряда космонавтов.

Как сообщил "РИА Новости" начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов, основные этапы обучения также планируется проводить в ЦПК.

Прошедшие подготовку космонавты будут помогать своим конструкторам "формировать инженерное видение и давать эргономические оценки при разработке индийского космического корабля".

О вероятном партнерстве между странами в 2018 году рассказал глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. По его словам, Россия предложила Нью-Дели подготовить первую пилотируемую миссию на Международную космическую станцию (МКС).

Он пояснил, что речь идет о совместной работе по технике, обеспечению функционирования корабля, предотвращению нештатных ситуаций и подготовке специалистов и экипажа.

Кроме того, Россия предложила Индии участие в совместной спутниковой группировке по дистанционному зондированию Земли. Также Рогозин отметил, что "Роскосмос" подписал контракт на полет на МКС космонавта из ОАЭ.

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Страны
Индия
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Россия
Компании
Роскосмос
ЦПК Гагарина
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
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