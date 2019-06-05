Чем хорош новый "Калаш"

Идея конструкторов АК-12 облегчить жизнь солдата требует развития

Впервые в этом веке российское оборонное ведомство совершило крупные закупки стрелкового оружия – более 150 тысяч новейших АК-12, с которыми 9 мая по Красной площади прошли парадные коробки. Есть чему радоваться. Массовое перевооружение армии на современный вид "стрелковки" – первое в постсоветское время. Каковы впечатления от автомата? Действительно ли он так хорош или восторженные отклики не более чем желание производителя разрекламировать свою продукцию?

На предприятиях установлены современные станки, внедрены новые технологии обработки металлов, сообщает изготовитель. Есть надежда, что качество изделий повысится. Впрочем, надежность оружия под маркой "Калашников" всегда была на высоте.

Но солдату подробности технологических процессов мало интересны. Ему необходимо знать, чем же автомат хорош лично для него.

Рассмотрим АК-12 поближе. Первое, на что обращают внимание, это пламегаситель. Он улучшает дожигание пороха, снижает звуковой удар, меньше ослепляет стрелка. Корона по краю дульного устройства позволяет легко разбивать стекло. Но можно ли назвать это новшеством – большой вопрос?

Новое в пламегасителе – возможность стрелять надствольными гранатами. Но на вооружении Российской армии таковых нет. У нас их с успехом заменяют подствольные гранатометы ГП-25. Так что это может быть интересно только иностранному потребителю. Впрочем, использование захваченных трофеев никто не отменял. Не забыть бы только предупредить российского солдата, что выстреливать гранату нужно лишь холостым патроном. Иначе от стрелка останутся только ботинки. Под надствольную гранату есть специальная насадка, накручиваемая на ствол. Пороховые газы от холостого выстрела выбрасывают боеприпас. Пулей гранату можно подорвать.

“ Теперь переводчик огня имеет четыре положения: предохранитель, автоматический режим, серия из двух патронов, одиночная стрельба ”

В итальянском варианте стреляют и боевым патроном, так как по всему корпусу гранаты проложен канал, перекрытый резиновыми вставками. Пуля легко проходит их, тогда как пороховые газы задерживаются и толкают гранату. При этом выстрел получается чуть приглушенным.

Но главное в другом. Раз уж конструкторы сделали такую опцию, то, видимо, стоит наладить изготовление подобных гранат. Российской "оборонке" вполне по силам освоить несложный в исполнении боеприпас. И зарубежному покупателю АК-12 будет нужнее – не надо искать еще одного поставщика, и российскому производителю дополнительный доход.

Однако вернемся к автомату. Цевье не касается ствола, а значит, он чуть меньше греется при стрельбе. Как утверждает производитель (и этому можно поверить), такой вариант крепления позволяет снизить нагрузку на ствол, что уменьшает вероятность его искривления от перегрева. А новая конструкция газоотводной трубки не требует демонтажа. Для ее чистки достаточно снять переднюю заглушку.

На цевье и газоотводной трубке сверху, снизу и с боков установлены планки Пиккатинни. Раз уж конструкторы решили облегчить жизнь солдата, то было бы логичным выпускать еще и тактические фонари, передние ручки, сошки для более устойчивой стрельбы с упора. Это повышает кучность огня, что важно при поражении целей на дальних дистанциях. Солдату, лежащему в засаде, приходится подолгу держать оружие наизготовку. Сошки позволяют уменьшить нагрузку на мышцы. Дополнительный обвес нужен хотя бы в качестве платной опции.

Ожидаемо увеличено расстояние между прицелом и целиком, что улучшает точность. На диоптрическом прицеле можно вводить боковые поправки. Опция нужная, но требует более серьезного обучения бойцов как в теории, так и в практической стрельбе. А значит, Министерство обороны должно продумать программы подготовки тех, кто будет вооружен этим автоматом. Без этого эффективность от внедрения нового образца сильно снизится.

Автомат может стрелять с отсечкой двух патронов. Теперь переводчик огня имеет четыре положения: предохранитель, автоматический режим, серия из двух патронов, одиночная стрельба.

Регулируемый по длине и высоте приклад позволяет учитывать анатомические особенности стрелка и даже во что он одет – бронежилет, разгрузка или зимнее обмундирование меняют хват оружия. Пистолетная рукоятка удобнее ложится в руку и в ней размещена масленка.

Магазины оснащены окнами для контроля расхода боеприпасов. Пятка на магазине позволяет упереть автомат, делая его более устойчивым при стрельбе. Это все плюсы нового оружия.

Минусы? Пока не получен опыт эксплуатации нового автомата, о них говорить рано. Может, это будет неидеальный подбор материалов. Или качество изготовления подведет. Поживем – увидим.

По большому счету неважно, что все, о чем сказано выше, уже давно существует и успешно используется теми, кто хорошо понимает положительное влияние комфортного удержания оружия на эффективность в бою. У военного профессионала с повышением квалификации и обретением опыта возникает потребность в улучшении своего рабочего инструмента. Постепенно, где-то себя ущемляя, в чем-то отказывая, профи приобретает ту или иную деталь обвеса – регулируемый приклад или пистолетную рукоятку, планку Пиккатинни, коллиматорный прицел и прочие нужные ему дополнения.

На новом автомате многое из перечисленного уже есть. Бесспорно, конструкторы проделали большую работу по его модернизации, доказав в очередной раз, что "калаш" не потерял актуальности. Поэтому появление его в армии, безусловно, радует. Но АК-12 все же не является принципиально новым видом оружия, каковым в свое время стал АК-47. Это по большому счету давно ожидаемая модернизация старой модели под требования дня.

Будь Российское государство более экономически развитым, подобные обновления, надо полагать, происходили бы постоянно, буднично, в рабочем порядке. А сам факт закупки крупной партии оружия не стал бы неординарным событием в жизни страны и Вооруженных Сил.

Да простят меня те, с кем я не согласился по поводу восторгов, высказанных в адрес АК-12. Может, они и полезны в рекламной раскрутке, но практического взгляда пока никто не отменял. Поступит автомат в воинские подразделения, пройдет длительную боевую эксплуатацию, тогда и можно будет окончательно судить о качестве его изготовления, надежности. До тех пор все разговоры на эту тему – сотрясание воздуха.

Александр Мухарев, участник боевых действий

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 21 (784) за 4 июня 2019 года