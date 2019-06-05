Войти
05.06.2019
Военное обозрение

США назвали состав первой батареи с гиперзвуковым оружием

583
0
-1

Армия США изложила планы по созданию первого в своей истории подразделения, вооруженного гиперзвуковыми системами. Уникальная артиллерийская батарея в первую очередь рассматривается в качестве экспериментального организационного решения, которое поможет в отработке новых концепций применения гиперзвукового оружия, но указывается, что новое подразделение будет иметь "побочную" боеспособность.

Источник изображения: topwar.ru

HEMTT

Состав батареи

Генерал-лейтенант армии США Нил Фургуд раскрыл соответствующие детали в мае 2019 года. Ядро наземной батареи гиперзвукового оружия составят четыре транспортируемые основные пусковые установки (TEL, transporter erector launchers). Каждая из них будет установлена на модифицированном 40-тонном прицепе M870.

В настоящее время армия использует стандартные М870 длиной около 30 футов (9,1 м) для перевозки тяжелых грузов, включая бронированные машины и строительную технику. Тягачи M983A4, входящие в семейство тяжелых тактических грузовиков повышенной мобильности (HEMTT), которые также буксируют ЗРК Patriot, будут тянуть TEL, обеспечивая мобильность и ограниченную возможность перемещения по пересеченной местности.

Каждый TEL будет иметь две загруженные для выстрела гиперзвуковые ракеты и неизвестное количество дополнительных ракет.

В состав батареи будет входить установленная на грузовиках передовая система тактических данных полевой артиллерии (AFATDS), которая будет отвечать за обработку боевых задач и нести другие функции управления. AFATDS находится на службе с 1990-х годов как централизованная сеть управления огнем для артиллерийских подразделений армии и морской пехоты.

Планы развертывания

Армия планирует начать создание нового подразделения примерно в 2021 году. Первый TEL должен войти в его состав в этот же период, однако пусковая установка изначально не будет снаряжена боеприпасами. Расчет будет сосредоточен на общей подготовке, стремясь освоить управление оружейной системой.

Причина, по которой мы собираемся это сделать, заключается в том, что нам нужно, чтобы они начали обучение. Поэтому, когда мы доберемся до первого выстрела спустя год, они на реальном опыте будут знать, как это работает.

- пояснил Фургуд.

В 2022 году ожидается проведение батареей первого тестового запуска гиперзвукового оружия с TEL. После этого наземные испытания будут проводиться каждые шесть месяцев до тех пор, пока батарея не достигнет своих первоначальных эксплуатационных возможностей в 2023 году. В результате, как пояснил Фургуд, армия получит "экспериментальный прототип с побочной боеспособностью".

HEMTT

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
HEMTT
Patriot ЗРК
Проекты
ГЗЛА
Похожие новости
09.04.2018
Гроза "стелс"-целей и спутников: что известно о новой системе ПВО России С-500
02.03.2018
Военный эксперт рассказал об "абсолютном российском оружии"
14.12.2015
Коротченко: ВС РФ скоро могут получить первые опытные образцы С-500
10.12.2014
Модернизация российской ПРО затронет знаменитую систему А-135
04.12.2013
Зигзаги в реализации концепции ВКО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.06 17:14
  • 1
Российских космонавтов могут обеспечить реактивными спасательными ранцами
  • 05.06 15:48
  • 3
Зеленский на распутье
  • 05.06 15:45
  • 5
Вернуть Курилы Штатам?
  • 05.06 15:28
  • 5
Феникс (Китай): американские и российские гиперзвуковые аппараты изначально были результатом смелой задумки Цянь Сюэсэня!
  • 05.06 15:18
  • 5
Шойгу анонсировал поступление в российскую армию новых танков Т-90М
  • 05.06 15:05
  • 2
Феникс (Китай): я побывал на корвете "Бойкий" и расскажу вам о настоящем российском флоте
  • 05.06 14:54
  • 2
Стабильности НАТО угрожают Россия и хакеры
  • 05.06 13:13
  • 1
Решение о главном зеркале на крупнейшем в России телескопе примут до конца июня
  • 05.06 12:30
  • 2
Российские компании не производили двигатели для спутника "Ямал-601"
  • 05.06 12:16
  • 7
Спасти бойцов: Т-15, "Курганец", "Бумеранг" вместо "братских могил пехоты"
  • 05.06 11:24
  • 1
Что делает Канада в Японском море
  • 05.06 11:15
  • 1
Ракетный крейсер "Москва" поставлен на стенд размагничивания
  • 05.06 11:13
  • 1
Прокурорская проверка "ГосНИИ Кристалл" в Дзержинске в апреле выявила 35 нарушений - глава МЧС РФ
  • 05.06 11:13
  • 71
Yatagan: ракетой из подствольника
  • 05.06 10:56
  • 1
Настоящий Ил-112В не покажут на МАКС-2019