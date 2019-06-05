США назвали состав первой батареи с гиперзвуковым оружием
Армия США изложила планы по созданию первого в своей истории подразделения, вооруженного гиперзвуковыми системами. Уникальная артиллерийская батарея в первую очередь рассматривается в качестве экспериментального организационного решения, которое поможет в отработке новых концепций применения гиперзвукового оружия, но указывается, что новое подразделение будет иметь "побочную" боеспособность.
Источник изображения: topwar.ru
HEMTT
Состав батареи
Генерал-лейтенант армии США Нил Фургуд раскрыл соответствующие детали в мае 2019 года. Ядро наземной батареи гиперзвукового оружия составят четыре транспортируемые основные пусковые установки (TEL, transporter erector launchers). Каждая из них будет установлена на модифицированном 40-тонном прицепе M870.
В настоящее время армия использует стандартные М870 длиной около 30 футов (9,1 м) для перевозки тяжелых грузов, включая бронированные машины и строительную технику. Тягачи M983A4, входящие в семейство тяжелых тактических грузовиков повышенной мобильности (HEMTT), которые также буксируют ЗРК Patriot, будут тянуть TEL, обеспечивая мобильность и ограниченную возможность перемещения по пересеченной местности.
Каждый TEL будет иметь две загруженные для выстрела гиперзвуковые ракеты и неизвестное количество дополнительных ракет.
В состав батареи будет входить установленная на грузовиках передовая система тактических данных полевой артиллерии (AFATDS), которая будет отвечать за обработку боевых задач и нести другие функции управления. AFATDS находится на службе с 1990-х годов как централизованная сеть управления огнем для артиллерийских подразделений армии и морской пехоты.
Планы развертывания
Армия планирует начать создание нового подразделения примерно в 2021 году. Первый TEL должен войти в его состав в этот же период, однако пусковая установка изначально не будет снаряжена боеприпасами. Расчет будет сосредоточен на общей подготовке, стремясь освоить управление оружейной системой.
Причина, по которой мы собираемся это сделать, заключается в том, что нам нужно, чтобы они начали обучение. Поэтому, когда мы доберемся до первого выстрела спустя год, они на реальном опыте будут знать, как это работает.
- пояснил Фургуд.
В 2022 году ожидается проведение батареей первого тестового запуска гиперзвукового оружия с TEL. После этого наземные испытания будут проводиться каждые шесть месяцев до тех пор, пока батарея не достигнет своих первоначальных эксплуатационных возможностей в 2023 году. В результате, как пояснил Фургуд, армия получит "экспериментальный прототип с побочной боеспособностью".
HEMTT
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