Война на землях йети

Хрупкий мир Индостана может нарушить поставка комплекса С-400

Вопрос не в том, будет ли индо-пакистанская война вообще, а в том, когда же она начнется. Налицо неразрешимый территориальный конфликт при взаимоисключающих позициях сторон, которые не меняются десятилетиями. Вечно жесткое противостояние уже стало важнейшей составляющей национальной психологии в обеих странах.

Но есть и весомый сдерживающий фактор – ядерное оружие и средства его доставки. Индия и Пакистан имеют и то и другое, причем продолжают наращивать. При крайней перенаселенности обеих стран, их природно-климатических условиях и не очень высоком уровне медицинского обслуживания ядерная война между ними станет настоящим апокалипсисом, что прекрасно понимают обе стороны.

В обычных вооружениях Индия, бесспорно, сильнее. Поэтому ядерный арсенал гораздо нужнее Пакистану. Здесь можно проводить аналогии с другими потенциальными конфликтами – между Россией и Украиной или между Алжиром и Марокко. Во всех этих случаях сильная в военном отношении страна еще и гораздо больше по территории, она "нависает" над слабой, создавая положение, когда та по сути не имеет тыла, поскольку авиация и ракеты противника могут достать до любой ее точки.

Индия ("В здоровом Дели – здоровый дух") существенно превосходит Пакистан ("Арсеналы для радикалов") по всем классам ВВТ, кроме, пожалуй, самоходной артиллерии, причем и количественно, и качественно. Хотя у индийцев остается еще довольно много боевого старья, у пакистанцев его гораздо больше. В частности, основу их ВВС до сих пор составляют самолеты второго и третьего поколений (J-7, "Мираж-3/5") да и среди F-16 преобладают ранние модификации А и В производства 80-х годов. Более того, даже современный пакистанский истребитель JF-17 лишь китайская "вторая производная" от того же J-7, то есть ухудшенного МиГ-21. Индийские МиГ-29, "Мираж-2000" и тем более Су-30 гораздо мощнее и современнее. Точно так же у пакистанских танков не просматривается шансов против многих тысяч Т-72 и Т-90, которыми располагает противник. Подавляющее большинство тяжелой бронетехники составляют различные китайские модификации Туре 59, ухудшенного Т-54, а 320 полученных Исламабадом с Украины в начале 90-х Т-80УД ситуацию не спасут. Аналогичное положение и на море, лишь пакистанский подводный флот способен создать индийцам определенные проблемы. К тому же и ВПК Индии гораздо мощнее пакистанского. С разработкой собственного вооружения у нее до сих пор большие трудности, но массовое лицензионное производство там освоили вполне успешно.

“ Официальные лица заявили о сотнях убитых боевиков, но спутниковые снимки показали, что индусы ни в кого не попали ”

Правда, надо сказать, что индийские ВС почти всегда имели значительное превосходство над пакистанскими, но это отнюдь не гарантировало им победы. Так, в 1965 году войну в воздухе выиграли ВВС Пакистана, из-за чего война на суше по сути окончилась без внятных результатов. В 1971-м главной целью Дели был отрыв у противника его восточной части, нынешней Бангладеш. Цель эта была достигнута, поскольку весьма слабая пакистанская группировка в восточной части страны, изолированная от "большой земли", находилась в полном окружении индийских войск, которым к тому же активно помогали местные партизаны. На западном же фронте успехи индийцев были отнюдь не так очевидны, несмотря на значительное превосходство в силах.

Случись новая война, безоговорочный триумф Дели не гарантирован. Возможно, при благоприятном развитии событий войска дойдут до Инда, но не факт, что вернут Кашмир, поскольку на этом высокогорном ТВД превосходство в технике почти не играет роли. Правда, тогда у Пакистана уже совсем не останется тыла, если только в качестве такового не будет использоваться Афганистан.

Именно для такой ситуации Исламабаду и нужно ядерное оружие, а также баллистические и крылатые ракеты для его доставки. Как уже сказано, самолеты пакистанских ВВС до большей части индийской территории не достанут даже теоретически, хоть отправляй их в один конец как камикадзе. Зато создание ракет, достающих даже до крайних юга и востока Индии, Исламабаду вполне по силам. Впрочем, ситуация радикально изменится, если Дели получит российскую ЗРС С-400. Она сможет сбивать большую часть пакистанских ракет (про самолеты и говорить нечего), а это уже в значительной степени обесценит пакистанский ракетно-ядерный потенциал. После полного развертывания С-400 (видимо, Индия получит десять дивизионов этой ЗРС – пять полков по два дивизиона) у Дели появится сильнейший соблазн нанести массированный превентивный удар по пакистанским ракетным частям с целью уничтожения большей части ракет и их ПУ. Немногочисленные оставшиеся ракеты будут сбиты "четырехсоткой", после чего применять ядерное оружие не будет необходимости, притом что оно останется в целости и сохранности.

Возникает вопрос: придет ли на помощь своему стратегическому союзнику Китай. Наземная война в Гималаях невозможна по природно-климатическим причинам. Но ВВС и ракетные войска НОАК вполне могут наносить удары по индийской территории и через эти самые высокие в мире горы. Да и кораблям и подлодкам ВМС НОАК ничто не помешает появиться в Индийском океане, атакуя противника с востока. Однако и в этом случае С-400 может серьезно повлиять на ситуацию, поскольку способна сбивать любые китайские самолеты и значительную часть ракет. Кроме того, здесь возникает обратная ситуация – оказавшись в роли более слабой стороны, уже Индия может нанести ядерный удар по Китаю. Хотя ее ракетно-ядерный арсенал в разы меньше, он способен нанести КНР колоссальные людские и материальные потери, делая китайскую победу поистине пирровой.

В целом многостороннее ядерное сдерживание является решающим фактором для предотвращения войны в Южной Азии. Но может найтись какое-то обстоятельство, это сдерживание обесценивающее (например та же индийская С-400). Или случится инцидент, который сейчас предсказать невозможно, способный послужить причиной неконтролируемой эскалации.

Нечто подобное – теракт с гибелью 45 индийских военнослужащих – произошло 14 февраля 2019 года в индийской части Кашмира. Дели возложил всю ответственность на Исламабад, после чего его ВВС нанесли удар по лагерям исламских боевиков в пакистанской части Кашмира. Основной ударной силой были "Миражи-2000" с израильскими УАБ. Индийские официальные лица заявили о сотнях убитых боевиков, но наземные и спутниковые снимки показали, что, по-видимому, индийцы ни во что не попали и никого не убили. На следующий день в районе границы случился воздушный бой, в ходе которого ВВС Индии потеряли МиГ-21 "бизон" (бортовой номер CU2328), его летчик попал в плен, но был быстро возвращен на родину. Победителем "бизона", видимо, стал JF-17, это первая в истории победа данного самолета (таким образом, китайская модернизация МиГ-21 выиграла бой у индийской модернизации МиГ-21). Заявления индийцев о том, что они сбили пакистанский F-16, никаких подтверждений до сих пор не имеют, никаких реальных доказательств победы Дели не представил ("картинки" с экрана РЛС считать таковыми невозможно). Хотя на роль сбитого заявлялся самолет этого типа с серийным номером 78-0269, налицо явно фейковая новость. Данный самолет был произведен для ВВС Голландии и носил голландский номер J-269. В 2009 году его приобрела Иордания (номер 131). В 2014-м она действительно продала Пакистану 13 своих F-16 (вместо них получив еще 15 из той же Голландии), но 131-й F-16В в их число не входил. Он до сих пор находится в составе ВВС Иордании, поэтому никак не мог быть сбит над Кашмиром.

А еще индийцы с помощью израильского ЗРК "Спайдер" сбили собственный вертолет Ми-17. Таким образом, Индия, несмотря на свое огромное количественное и качественное преимущество, опять проиграла в воздухе. Но и Пакистан не имел желания развивать успех, понимая, что превосходство противника неизбежно скажется. Поэтому инцидент успешно замяли. До следующего раза. Или до С-400.

Александр Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 21 (784) за 4 июня 2019 года