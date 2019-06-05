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05.06.2019
Военно-промышленный курьер

Россия бледнеет на фоне Китая

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Источник изображения: Фото: google.com

Проблемы с красителями ставят под угрозу исполнение гособоронзаказа легпромом

На форумах по проблемам российской легкой промышленности, состоявшихся в конце мая, звучали тревожные оценки даже ближайших перспектив выполнения отраслью оборонных заказов.

Россия лишилась собственного крупномасштабного производства текстильных красителей в 90-е. Но еще в начале 80-х этот вид продукции руководство СССР решило импортировать из "братских" стран Восточной Европы и КНР. Поэтому уже с момента распада Союза Россия полностью зависела от импорта красителей. Доля зарубежных поставок этой продукции для производства отраслью товаров по гособоронзаказу ныне превышает 80 процентов. Главные поставщики – КНР (около 70%), Индия, страны Юго-Восточной Азии. Их продукция, как правило, средне- и низкокачественная, зато дешевая. Что, конечно, не способствует восстановлению и тем более развитию отрасли у нас.

Однако производство красителей как весьма грязное приостановлено по экологическим причинам на большинстве предприятий в Китае. Технологические проблемы в этой отрасли проявились в Индии. Но приобретать высококачественную продукцию в тех же объемах в западных странах российской стороне не приходится ввиду высоких цен. Китай же может себе позволить крупные закупки в Японии, Италии, Турции, Южной Корее, что он и делает. Причем до половины объема этих закупок предназначено для китайского оборонзаказа.

“ После запрета на использование иностранных материалов доля отечественной продукции легкой промышленности в гособоронзаказе выросла до 76 процентов”

В результате, по данным на конец мая, "себестоимость тканей из-за удорожания красителей выросла на 7–15 процентов. Союзлегпром обратился в Военно-промышленную комиссию, Минэкономразвития и Минпромторг РФ с просьбой – во избежание риска срыва поставок, в том числе по оборонному заказу, учесть данную ситуацию при формировании бюджетной политики на 2020 год". По сути речь идет о дотации на импорт дорогостоящих текстильных красителей. Каким будет решение, пока неясно.

С 2017 года к производству продукции по гособоронзаказу допускаются, как известно, только российские предприятия. Но в конце января истек срок действия соответствующего правительственного постановления. Оно позволило отрасли за истекший период примерно на 25 процентов нарастить совокупный объем производства обмундирования, смежных и других видов военной одежды, технического текстиля, нетканых материалов и тому подобной продукции легпрома для оборонных нужд. Что отмечается и Союзлегпромом: "Благодаря запрету на использование иностранных материалов, включая страны ЕврАзЭс, доля российской продукции в гособоронзаказе выросла до 76 процентов. Решение позволило начать модернизацию производства предприятий отрасли, разрабатывать высокотехнологичную продукцию для нужд обороны страны и безопасности государства".

Но ввиду того, что нового решения в этой сфере нет почти полгода, вопрос об угрозе вытеснения российского легпрома с внутреннего рынка гособоронзаказа РФ вновь приобрел острую актуальность. В настоящее время закупки по гособоронзаказу товаров, произведенных в отрасли, никак не регламентируются.

В этой связи Союзлегпром направил обращение вице-премьеру Дмитрию Козаку о скорейшем принятии решений для сохранения мер поддержки, установленных правительственным постановлением от 14 января 2017 года, и продлении его действия для целей закупок на нужды обороны страны и безопасности государства.

Возможно, действие столь важного документа будет продлено, но его полугодовая просрочка, мягко говоря, озадачивает.

Заголовок газетной версии – "Бледная отрасль".


Артем Леонов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 21 (784) за 4 июня 2019 года

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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Индия
Италия
Китай
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Япония
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ВПК РФ
Минпромторг РФ
Минэкономразвития РФ
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2020-й год
Гособоронзаказ
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1 комментарий
№1
05.06.2019 10:35
Не мудрено,ведь алкаш Борис развалил всю промышленность РФ,а его последователи продолжают его гнилые дела сегодня,в ущерб России и ее коренному населению...Долой алкашцентр !
+1
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