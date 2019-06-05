Арзамасское чудо: расчет, соединенный с молитвой

Александр Проханов нашел на АПЗ воплощение невоплотимого

Необычным для арзамасских приборостроителей стал понедельник 27 мая. Находясь на своих рабочих местах, сотрудники некоторых цехов АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П. И. Пландина" имели возможность встретиться и пообщаться с известным писателем, главным редактором газеты "Завтра", председателем Изборского клуба Александром Прохановым.

Как автор репортажей из Афганистана, Никарагуа, Камбоджи, Анголы и других горячих точек Александр Андреевич Проханов стал известен всей стране с 1970 года. Он одним из первых описал события советско-китайского пограничного конфликта на острове Даманский. Выпустил десятки книг, а роман "Господин Гексоген", рассказывающий о событиях российской истории 1999 года, в частности о серии взрывов жилых домов, был удостоен премии "Национальный бестселлер". Публицистика и художественное творчество Александра Проханова пронизаны симпатией к христианству, России и всему русскому. Последние два года он работает над циклом передач "В поисках русской мечты". За тем и приехал в Арзамас. Видеосъемку начал с приборостроительного завода, где писателя встретил генеральный директор Олег Лавричев.

“ Ультрасовременное производство взращивает людей, которые вместе с ним становятся рафинированнее, точнее, чище ”

Музей истории АПЗ наглядно демонстрирует основные вехи развития предприятия: фонарик "жучок", фильмоскоп, люстры, индикатор кислорода, ротаметры, сложные инерциальные системы, магнитофон "Легенда-404", перестройка… Рассказ генерального директора порождал философские размышления писателя.

Александр Проханов: В период перестройки надо же было совершить чудовищный по виражу маневр: сменить интересы, мозги, рынки… Это же другая экономика!

Олег Лавричев: На нашем заводе этот маневр был совершен. Надо было выживать, сохранять коллектив. АПЗ – уникальное предприятие с большим потенциалом, поэтому люди постарались удержать за собой тот плацдарм, где они проработали всю жизнь, чтобы здесь были перспективы для детей, для последующих поколений.

А. П.: То, что сохранились такие ядра, небольшие очаги, как ваш завод, позволило воскреснуть всей техносфере.

О. Л.: В промышленности есть примеры того, как многое безвозвратно было утрачено вплоть до ликвидации предприятий. Мы же поднимаемся, потому что сумели сохранить базовые вещи. И сохранились они благодаря энтузиазму руководителей, коллективов, инженеров, которые не расползлись по рынкам.

А. П.: Это поразительно! Это подвиг! После 90-х два контингента совершили абсолютные подвиги. Это инженеры, которые вытащили полуубитую нашу техносферу из этого гроба, воссоздали в лучших вариантах советские образцы и пошли дальше. А второй контингент – это батюшки, которые поставили алтари, монастыри на местах разгрома, развала. Связка алтарей и оборонных заводов. Народ получил одно и то же задание и с ним справился.

О. Л.: Совершенно точно!

В том, что производство после 90-х не просто возродилось, а до сих пор колоссальными темпами развивается и набирает обороты, Александр Проханов убедился лично, посетив механический и сборочный цеха. Чистые помещения с особым микроклиматом, новейшее оборудование, квалифицированные сотрудники, сложная номенклатура изделий, стерильность на сборке конечной продукции. Персонал доброжелателен и открыт для беседы. Все это не просто удивило писателя, который за свои восемь с небольшим десятков лет повидал на этом свете многое, но и тронуло до глубины души.

Олег Лавричев (слева) провел Александра Проханова по цехам. Фото: Александр Барыкин

Его комментарий о заводе сотрудники 41-го цеха, что находились рядом, слушали с замиранием сердца: "Великолепный завод, чудесные люди и атмосфера напряженной чистоты. Чистота требует напряжения, внутренней сосредоточенности, мобилизации, особого выражения глаз. Ведь чистота не терпит сквернословия, негативного отношения друг к другу. Поэтому мне кажется, что это ультрасовременное производство, которое взращивается благодаря усилиям вашего замечательного директора, взращивает и людей, которые вместе с производством становятся все рафинированнее, точнее, чище.

В Арзамасе есть своя мечта. Я не могу ее сейчас точно выразить, но она складывается из этих великолепных, восхитительных обветшалых храмов, которые своими усталыми крестами вознесены к небу, где касаются божественной лазури. Арзамасская мечта связана с этим драгоценным производством, таким авангардом, ультрасовременной цивилизацией. Кажется, что великолепная архаика и ультрасовременный техносферный завод находятся в некоем противоречии, что между ними есть временной разрыв. На самом деле его нет, потому что мечта арзамасская связана с соединением земного и божественного, точнейшего технологического расчета с молитвой. Храмы служат обороне, они защищают Россию от всяких посягательств, дурных взглядов, клеветы, инсинуаций, от того, чем сейчас славится Запад и на чем основана новая стратегия разрушения России. Русским пытаются внушить комплекс неполноценности, нелюбовь к своей Родине, ненависть к Победе, к своим лидерам. А здесь создается ультрасовременное оружие, которое будет отбивать эти земные посягновения – крылатые ракеты врага и их носители на дальних подступах. Святость того и другого делает Арзамас всеобъемлющим градом. И люди, которые здесь живут в таких маленьких домиках, зимой чуть ли не по кровлю заносимых снегами, это люди, которые строят, реставрируют храмы и молятся в них, а также люди, которые золотом и серебром делают драгоценные контакты для наших оборонных систем. Поэтому в человеке арзамасском соединяется древнее с грядущим. И все это для меня является восхитительным ощущением вашего города и наполняет арзамасскую мечту. Соединение несоединимого, узнавание неузнаваемого, воплощение невоплотимого. То есть соединение неба и земли. Поиск из наших земных вопросов на небесах".

На память о визите в Арзамас и на АПЗ Олег Лавричев вручил Александру Проханову картину и книги о городе и предприятии. А писатель в свою очередь оставил запись в книге почетных гостей музея: "Великий авиационный завод! Арзамасские алтари и цеха оборонных заводов – это и есть российское чудо!".

Людмила Фокеева

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 21 (784) за 4 июня 2019 года