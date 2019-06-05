Безопасность в тротиловом эквиваленте

В Дзержинске рванул цех по производству взрывчатки

Внимание страны приковано к Дзержинску, где произошла техногенная авария. На оборонном заводе "Кристалл" взорвался цех по производству тротила.

Первые сообщения с места событий показывали, что предприятие сильно пострадало. На фото и видео был хорошо виден гриб взрыва высотой в десятки метров. В объективы камер попали здания с выбитыми стеклами. Особенно впечатляюще выглядел магазин "Пятерочка": разбитые окна, перевернутые полки, упавшие лампы дневного света. Картинка невольно напомнила сюжеты с юго-востока Украины.

Взрыв привел к пожару на территории предприятия. Уже к вечеру его площадь оценивалась специалистами в 800 квадратных метров. К тушению огня были привлечены не только штатные пожарные расчеты, но и специалисты из Дзержинска.

К вечеру огонь удалось локализовать, а затем потушить. В настоящее время известно о 116 пострадавших. К счастью, взрыв обошелся без человеческих жертв. Из раненых только один находится в тяжелом состоянии, но, по словам врачей, его состояние постепенно улучшается.

Город большой химии

Дзержинск нельзя назвать маленьким. По официальным данным, в нем проживают более двухсот тысяч человек. Едешь по улицам, сразу видно, что это не депрессивный моногород.

Большинство построек и жилых домов ухожены. В городе большие торговые центры. Есть стадионы и спорткомплексы. Центральная площадь выглядит весьма привлекательно.

“ Главная ценность "Кристалла" – его уникальная исследовательская база, испытательный центр ”

Местные жители иногда в шутку называют Дзержинск Химградом. До 1930 года это был рабочий поселок, но в дальнейшем в нем построили большое количество предприятий химической промышленности. В Советском Союзе Дзержинск был одним из главных центров этой отрасли. Многие заводы относились к военно-промышленному комплексу. Еще до Великой Отечественной здесь выпускали противогазы и отравляющие вещества. В войну наладили производство боеприпасов.

Сейчас в Дзержинске от "оборонки" остался только государственный научно-исследовательский институт "Кристалл" и ФКП "Завод имени Я. М. Свердлова". Остальные химические предприятия выпускают мирную продукцию, в частности пластик и резину. Помимо химии, в городе есть и другие крупные промышленные объекты, в том числе производящие станки, стройматериалы, бытовую технику.

Наличие большой химии сказалось на экологии. Долгое время ситуация в Дзержинске, по мнению экспертов, была на грани катастрофы. Сейчас, когда ряд химических производств прекратил работать, положение чуть улучшилось. Но не сильно.

В уличном воздухе порой ощущаются стойкие химические запахи. Еще на подъезде к городу бросается в глаза чахлость деревьев и кустарников. Несмотря на то, что лето только началось, листва местами уже пожухла.

В нескольких десятках километров от города, в поселке Мулино, находится 333-й учебный центр Минобороны. Это первый полностью оснащенный цифровой техникой полигон. Ровно посередине между Мулино и Дзержинском один из самых больших в России арсеналов Минобороны.

Территория слухов

Официально взрыв в НИИ "Кристалл" произошел в 11 часов 48 минут. Поднявшийся гриб был хорошо виден повсюду. Дзержинск находится в тридцати километрах от Нижнего Новгорода. Но и в пригородах областного центра многие жители также ощутили неладное.

"Кристалл" расположен в северной части Дзержинска – в промышленной зоне. В ней, помимо НИИ, находится еще несколько других предприятий, самое крупное – ФКП "Завод имени Я. М. Свердлова". Это крупнейшее из химических производств в России, базовое для отрасли боеприпасов и спецхимии. Здесь происходит снаряжение и сборка боеприпасов, налажен выпуск промышленных взрывчатых веществ.

Фото: moscow-post.su

Часть производства и объектов НИИ "Кристалл" располагается на территории ФКП, в том числе и цех тротила. Именно поэтому в первые минуты ЧП дзержинцы решили, что взрыв произошел именно на ФКП. Поползли слухи о том, что могли взорваться некие "штабеля с боеприпасами" или даже "со снарядами из обедненного урана".

Взрывная волна была достаточно сильной, но от серьезных разрушений Дзержинск спасла конструкция завода. Его территория весьма грамотно спроектирована – опасное производство находится в западной части и обнесено специальными насыпными валами, такие же защищают часть цехов ФКП и НИИ "Кристалл".

Обваловка значительно снизила взрывную волну. Но в радиусе двух-трех километров в домах и постройках выбило стекла. Именно на порезы и пришлось большинство травм у пострадавших. Правда, ни одного осколка или обломка боеприпасов на городские объекты не упало. Чего нельзя сказать об объектах завода и ГосНИИ.

Что точно происходило в момент взрыва на территории "Кристалла" и ФКП, неизвестно. Но, предположительно, взрыв поднял осколки, которые упали на близлежащие промышленные объекты. Это вызвало пожар. При этом до сих пор неизвестно, пострадали только объекты ГосНИИ или досталось также и Заводу имени Я. М. Свердлова?

В каком состоянии сейчас находятся цеха ФКП и НИИ, пока непонятно. Это режимные предприятия, их территорию охраняют специальные подразделения Росгвардии, поэтому пройти туда или устроить пролет квадрокоптера невозможно.

За безопасность уже ответили?

Гос НИИ "Кристалл" – один из главных элементов российского производства боеприпасов. Еще в первых сообщениях СМИ его называли заводом, но это неверно. "Кристалл" – важнейший научно-исследовательский центр, специалисты которого создают новые взрывчатые вещества и составы. Разработки являются сердцем боевых частей снарядов, ракет и авиабомб. Также специалисты "Кристалла" активно участвуют в создании промышленной взрывчатки. Фактически "Кристалл" – мозг российского производства боеприпасов.

Фото: google.com

Фото: google.comПравда, в составе НИИ есть опытное и относительно небольшое серийное производство. Но боеприпасы там не выпускают. Изготавливают различную взрывчатку, упаковывают ее в транспортные контейнеры и передают на другие предприятия. Там ВВ обрабатывают и устанавливают в боевые части.

Главная ценность "Кристалла" – уникальная исследовательская база, а также испытательный центр, где проверяют большинство взрывчатых веществ и составов.

Поэтому многие специалисты в беседе с "Военно-промышленным курьером" отметили, что наиболее чувствительным ударом станет не потеря цеха по производству тротила. Главная беда, если уничтожены именно объекты, на которых ведется исследовательская работа. Восстановить их будет непросто. Но судя по имеющейся информации, все обошлось.

То, что в ГосНИИ есть проблемы с безопасностью работ, стало понятно еще два месяца назад. 4 апреля на предприятии прогремел взрыв в цеху мономеров при погрузочно-разгрузочных работах со взрывчатыми веществами. Произошло возгорание, которое и привело к взрыву, полностью уничтожившему здание. Тогда обошлось без жертв.

Если верить официальному заявлению ГосНИИ "Кристалл", за несколько дней до взрыва отстранен от работы руководитель института. Причина – систематические нарушения норм промышленной безопасности. Такое решение приняла комиссия, расследовавшая апрельский взрыв.

Примечательно, что днем 3 мая с сайта ГосНИИ "Кристалл" http://niikristall.ru пропали фотография и обращение исполнительного директора Сергея Межерицкого (именно его согласно заявлению института и освободила от должности комиссия). Место заняла памятка для пострадавших от взрыва о том, как получить компенсации.

За последнее время происшествия на предприятиях сектора производства боеприпасов стали повторяться достаточно часто. И ситуация с двумя взрывами в ГосНИИ "Кристалл" тому иллюстрация. Но в чем причина?

К сожалению, ответа на этот вопрос пока нет. Сфера эта полностью закрыта государственной тайной, поэтому выводы и результаты расследования происшествий не разглашаются. Будем надеяться, что госкомиссии и специальные меры все-таки смогут остановить череду ЧП на оборонных предприятиях.

Павел Иванов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 21 (784) за 4 июня 2019 года