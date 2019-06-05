Зеленский на распутье
НАТО прогнозирует три варианта развития событий на Украине
В настоящее время существуют три сценария развития ситуации на Украине, считает директор Института по поддержанию мира и урегулированию конфликтов (Austrian Study Center for Peace and Conflict Resolution) Национальной академии обороны Австрии бригадный генерал Вальтер Фейчтингер. Он заявил об этом 2 июня в Братиславе на заседании политического комитета Парламентской ассамблеи НАТО.
Такой вывод базируется на результатах исследования, проведенного представляемой им организацией. Первый вариант – сохранение нынешнего статус-кво. Украина по-прежнему настаивает на своей территориальной целостности, прогресса в двусторонних отношениях с Россией не предвидится, Москва продолжит поддерживать Донецкую и Луганскую народные республики, в Крыму все останется без изменений. НАТО со своей стороны будет патронировать модернизацию ВСУ и реформы.
Второй сценарий – умиротворение. Прогноз основывается на том, что с президентом Владимиром Зеленским некоторые действующие лица готовы начать переговоры просто потому, что он новый человек в руководстве Украины и у него могут быть свои подходы. В случае реализации данного сценария, считает Фейчтингер, вопрос Крыма может решаться Западом отдельно от восприятия ситуации в Донбассе.
Наконец, третий сценарий – противостояние. "Хотя военное решение для Донбасса немыслимо. Если Украина позволит вернуть регион силой, то получит мощный ответ из России". В этом случае австрийский генерал не исключает предоставления Киеву прямой военной помощи НАТО.
Герман Напольский, корреспондент "ВПК"
Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 21 (784) за 4 июня 2019 года
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Если Украина позволит вернуть регион силой, то получит мощный ответ из России". В этом случае австрийский генерал не исключает предоставления Киеву прямой военной помощи НАТО.Я уверен, что тут речь лишь о поставках оружия, как моджахедам в Афганистане поставляли, когда там воевал Советский Союз. Гробить своих людей НАТО 146% не захочет, а тем более даже за не члена НАТО, а тем более, что может прилететь что-то и на территорию стран НАТО, прям во двор к ним - им это даром не надо, а тут ещё и за свои деньги. Они своим НАТО-вцам не факт что помогать будут, если потери будут ожидаться неприемлемые, а тут вообще не свои.