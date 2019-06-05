Смартфон – угроза безопасности Союзного государства

В Белоруссии латали информационные дыры

Очередная конференция "Комплексная защита информации" прошла в Витебске. Мероприятие проводится ежегодно. Основная цель – координация усилий России и Белоруссии по защите информационного пространства Союзного государства.

Конференция неизменно вызывает большой интерес профильных специалистов. В этом году участники разбирали документы, появившиеся совсем недавно. В Белоруссии это президентский декрет № 8 "О развитии цифровой экономики", в России – Концепция информационной безопасности, национальная программа "Цифровая экономика". Обсуждалась официальная политика двух государств в обеспечении их информационной безопасности, прошел обмен опытом по технологиям и решениям в этой сфере.

В работе приняли участие известные ученые, эксперты, представители ведущих организаций, осуществляющих деятельность в области защиты информации.

Для организации работы секций и "круглых столов" была представлена следующая тематика:

“ В Белоруссии – президентский декрет "О развитии цифровой экономики", в России – Концепция информационной безопасности ”

создание защищенных объектов информационных технологий;

техническая защита информации;

нормативно-правовые аспекты обеспечения информационной безопасности;

государственные системы управления открытыми ключами;

государственные системы идентификации и аутентификации;

математика и безопасность информационных технологий;

актуальные вопросы подготовки кадров в области информационной безопасности;

формирование информационного трансграничного пространства доверия Союзного государства;

импортозамещение: тактика или стратегия развития;

вопросы эффективного противодействия киберпреступности;

безопасный Интернет: актуальные вызовы и угрозы информационной безопасности.

Был организован конкурс докладов молодых ученых по направлениям работы конференции. Студенты и аспиранты – авторы лучших работ награждены.

Информацией хотят владеть все. Этим вызваны и растущая хакерская активность, и необходимость защиты цифровых данных, и вынесение данных проблем на обсуждение специалистов, заявил председатель комиссии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России по безопасности, обороне и борьбе с преступностью Валерий Гайдукевич. Политик отметил: несмотря на то, что конференция проходит под эгидой Союзного государства, нельзя говорить, будто именно оно объект внимания хакеров. Скорее речь идет о внимании к национальным информационным системам.

"Насчет Союзного государства влияние хакеров может быть меньше, а что касается вмешательства в политическую жизнь Белоруссии и России, то пытаются постоянно", – отметил Гайдукевич. Особую угрозу в настоящее время представляет то, что почти каждый имеет смартфон, подключенный к Интернету, информация распространяется мгновенно.

Тема была продолжена на очередном Белорусском международном медиафоруме, состоявшемся в Бресте. Здесь заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин подчеркнул, что очень многое происходит в связи с тем, что цена входа на информационный рынок в последнее время стала значительно меньше. Заметный отпечаток на работу СМИ, считает он, накладывает то, что сегодня они находятся в условиях серьезных вызовов и вынуждены бороться за очень ограниченный ресурс.

Заголовок газетной версии – "Союзная криптозащита".

Герман Напольский, корреспондент "ВПК" (Минск)

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 21 (784) за 4 июня 2019 года