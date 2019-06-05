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05.06.2019
ТАСС

Япония готовит план участия в программе США по созданию окололунной станции

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Синдзо Абэ
Синдзо Абэ.
Источник изображения: © Kent Nishimura/Getty Images

Как заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, роль Луны как будущей передовой зоны активной деятельности человечества по освоению космоса будет только возрастать

ТОКИО, 4 июня. /ТАСС/. Правительство Японии намерено до конца года выработать конкретный план своего участия в программе США по созданию окололунной станции Gateway. Об этом говорится в докладе, одобренном во вторник в Токио на заседании кабинета министров, сообщил телеканал NHK.

"Роль Луны как будущей передовой зоны активной деятельности человечества по освоению космоса будет только возрастать, - заявил на этой встрече премьер-министр Синдзо Абэ. - Нужно конкретно определить, каким образом наша страна сможет принять участие в программе Gateway".

К концу года, отмечается в одобренном во вторник докладе, Токио должен конкретно определить технологии и средства, которые он будет использовать в рамках этой программы, а также наметить в связи с этим свои среднесрочные и долгосрочные цели.

23 мая директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн сообщил, что Gateway будет небольшой станцией с командным модулем многоразового использования. Она будет находиться на окололунной орбите на протяжении 15 лет. По словам директора, станция необходима для обеспечения стратегического присутствия США в зоне Луны, включая использование роботов, посадочных ступеней и астронавтов. Соединенные Штаты ставят цель осуществить новую высадку людей на спутник Земли к 2024 году.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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