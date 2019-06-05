Генератор острых ощущений

Александр Колмаков: "При правильном подходе будет спрос и на парашютные вышки, и на стрелковые тиры"

В год у председателя ДОСААФ набирается до четырех месяцев командировочных дней – на местах бывшего командующего ВДВ очень хорошо знают. Оборонное общество России – структурированная сетевая организация федерального масштаба и значения: 81 региональное отделение, свыше 1200 местных и более 10 тысяч первичных. Работают автошколы и мотосекции, аэроклубы и тиры, музеи, два авиаремонтных завода. Генерал-полковник Александр Колмаков рассказал "Военно-промышленному курьеру", какие задачи стоят перед ДОСААФ, как живет и развивается старейшее оборонное общество страны.

– Александр Петрович, какие задачи сегодня решает ДОСААФ России?

– Сегодня, как, впрочем, и на протяжении всей своей уже более чем 92-летней истории, оборонное общество выполняет одну миссию. Ее содержание раскрывается расшифровкой аббревиатуры ДОСААФ: Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту.

Организация создавалась в советское время под нужды молодого государства: в ДОСААФ готовили граждан к военной службе в условиях перевооружения армии и флота, становления авиации. Оборонное общество занималось массовой военно-патриотической работой, вовлечением молодежи в техническое творчество, развитием военно-прикладных видов спорта. На базе ДОСААФ население обучалось основам гражданской обороны, велась профессиональная подготовка граждан в интересах народного хозяйства по востребованным специальностям, таким, как, например, тракторист, водитель. В общем перечне значилось до 347 профессий.

“ В 2018 году в образовательных организациях ДОСААФ подготовлено 480 тысяч человек по 202 специальностям ”

Созданному в 1927 году Осоавиахиму (Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству) государство оказывало всестороннюю помощь в становлении и развитии. Помимо обеспечения организации техникой военного и гражданского назначения, учебным и боевым оружием, боеприпасами, спортивным имуществом, ГСМ, государство полностью финансировало содержание работников оборонной организации, непосредственно задействованных в военной, спортивной и воспитательной сферах.

Осоавиахиму, предшественнику ДОСААФ, предстояло массово и системно охватить все фабрики и заводы, предприятия, учреждения, учебные заведения, колхозы и совхозы. Эта задача была успешно решена: на 1 января 1990 года первичные организации ДОСААФ СССР были созданы в 85,7 процента трудовых и учебных коллективах страны. ДОСААФ стал логичным связующим звеном между гражданским обществом и Вооруженными Силами.

Цели организации со временем корректируются, но существенно не меняются, они периодически уточняются и наполняются новым содержанием. Например, после окончания Великой Отечественной войны особое значение приобрело разминирование территорий и объектов, обучение демобилизованных военнослужащих гражданским профессиям. Сегодня в соответствии с правительственным постановлением № 973 от 2009 года "Об общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" ДОСААФ занимается прежде всего военно-патриотическим воспитанием, подготовкой граждан к военной службе, развитием авиационных, технических, военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта.

– Есть проблемы, мешающие решать поставленные задачи?

– Проблемы всегда были, есть и будут. И это касается не только нашей организации, но и любой другой структуры, задействованной в выполнении общественно-полезных задач, особенно когда непременным условием ее существования является полная финансовая самодостаточность.

Для каждого периода характерны свои особые проблемы.

В 90-х годах и начале 2000-х к их числу правильно отнести необходимость ментальной перестройки и принятия управленческих решений при переходе от формы деятельности организации, обеспеченной бюджетным финансированием при полной монополии на исполнение госзаказа, к работе в условиях рыночных отношений, что предполагает острую конкурентную борьбу.

Еще одной проблемой тех лет можно считать преодоление последствий серьезного нарушения системно выстроенной инфраструктуры ДОСААФ, когда в 1994 году в соответствии с указом президента РФ из организации были изъяты и переданы в ведение государства все объекты имущественного комплекса, построенные в свое время на средства госбюджета.

Все это уже позади. Организация продолжает существовать, продемонстрировав свою жизнеспособность. В 2009 году упомянутым правительственным постановлением определены статус организации, перечень госзадач, выполняемых ДОСААФ РФ, и контуры механизма поддержки деятельности организации. Данное решение стало своеобразным драйвером нашего дальнейшего развития.

Вместе с тем необходимо отметить, что законодательное закрепление, нормативно-правовое наполнение статуса ДОСААФ как общественно-государственной организации происходит медленно и трудно. Сложно решаются вопросы создания действенного механизма государственной поддержки деятельности ДОСААФ при выполнении госзадач.

– Какие вопросы вы хотели бы решить в законодательном плане?

– При подготовке к парламентским слушаниям, проведенным в январе 2018 года, мы тщательно проанализировали все существующие проблемные вопросы в деятельности ДОСААФ и сгруппировали их в 19 узловых блоков. Их обсуждение стало основой дискуссии в ходе слушаний и принятии после них рекомендаций Госдумы.

Решение некоторых вопросов связано с необходимостью внесения изменений и дополнений в действующие законы и нормативно-правовые акты.

Актуальным является разработка и принятие закона под рабочим названием "О допризывной и вневойсковой подготовке граждан РФ". Он позволил бы системно определить роль и место всех субъектов, участвующих в этой крайне важной, многогранной и сложной сфере деятельности.

К большому удовлетворению депутаты Госдумы нас услышали. Поддержал нас и председатель наблюдательного совета ДОСААФ России – министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Его посыл о необходимости подготовки граждан к защите Отечества по своему наполнению гораздо шире, чем задача подготовки граждан к военной службе, он существенным образом раздвигает рамки сложившихся стереотипов и как нельзя лучше укладывается в содержание вышеуказанного законопроекта.

Мы такой документ подготовили, сейчас он согласовывается в ГОМУ Генштаба ВС РФ, направлен в профильные министерства и ведомства для получения соответствующих заключений. После доработки законопроект будет внесен в Госдуму.

– Какую поддержку вы хотели бы получить от государства?

– С принятием закона, о котором мы говорили, можно вести речь о прямой бюджетной поддержке или софинансировании со стороны государства деятельности организации по выполнению возложенных на нее задач. Хотя есть и другие инструменты создания благоприятных условий для динамичного развития ДОСААФ.

Сегодня только Минобороны России централизованно работает с нами по всем вопросам, касающимся военного дела. Остальные министерства и ведомства взаимодействуют с нами по большей части через субъекты РФ.

Мы понимаем, что любые действия осуществляются на конкретной территории и что многое заведено на регионы. Работе с субъектами РФ уделяется большое внимание, в большинстве созданы наблюдательные советы региональных отделений ДОСААФ России.

Еще одним фактором развития организации могло бы стать привлечение ДОСААФ как самостоятельного исполнителя (или соисполнителя) таких проектов, как массовые прикладные и технические виды спорта, первоначальная летная подготовка кандидатов для поступления в авиационные вузы, военные и гражданские, гуманитарное разминирование и другие.

Сыграло бы положительную роль создание условий для формирования внебюджетных источников финансирования, как некогда существовавшая лотерея ДОСААФ.

Поверьте, этого было бы достаточно, чтобы организация мощно набрала обороты и могла делать для государства в соответствии со своим предназначением намного больше, чем сегодня.

ДОСААФ никаких затрат на государство не перекладывает. Общество полностью само себя содержит. В компенсацию расходов, связанных с подготовкой граждан по военно-учетным специальностям из числа призывников, ДОСААФ получает субсидию 1,154 миллиарда рублей (последние три года эта сумма остается неизменной), что немногим больше 10 процентов от общего бюджета организации.

Зарабатывает ДОСААФ в основном на оказании платных услуг по подготовке специалистов массовых технических профессий, основу которых составляют водители автомобилей. Общий же перечень специальностей – около 200.

Удержаться, образно говоря, на плаву в условиях жесткой конкуренции для руководителя организации – крайне непростая задача. И сама конкуренция не всегда бывает честной.

ДОСААФ неоднократно инициировал установление в масштабах как минимум субъекта РФ нижнего порога стоимости обучения. Рассчитать ее исходя из принятых стандартов на каждую категорию водительских прав и конкретный тип автомобиля, задействованный в учебном процессе, несложно. Индикатором реального состояния дел в автошколе будет заявленная учреждением цена обучения. Если она ниже себестоимости, значит, при подготовке водителей не проводится полный курс теории и практики. Иными словами, не выполняется установленный стандарт обучения. И это будет темой для принятия соответствующих мер Рособрнадзором, налоговой службой, правоохранительными органами. На мой взгляд, данные действия способствовали бы снижению количества ДТП. Что мешает это сделать? Ведь устанавливаются же региональные тарифы на электроэнергию.

Важное направление, приносящее доход, – сдача в аренду помещений, не используемых под уставную деятельность.

Поиск иных путей развития в условиях рынка осуществляется постоянно. И это дает определенные результаты. Например, создана инженерная компания ДОСААФ, готовая участвовать в гуманитарном разминировании и выполнении других высококвалифицированных работ. Наши авиаремонтные заводы задействуются для выполнения гособоронзаказа. Подобных примеров много.

– Как выполняются плановые показатели по подготовке специалистов массовых технических профессий?

– Видите ли, плановых показателей по этому виду деятельности, как, впрочем, и по всем другим, кроме подготовки по ВУС, нам никто не устанавливает. Поэтому правильнее будет говорить о достижении целевых ориентиров: в 2018 году в образовательных организациях ДОСААФ подготовлены около 480 тысяч человек по 202 специальностям.

– Вы проводили эксперименты по подготовке призывников для службы в ВДВ и войсках связи. Какие результаты?

– Инфраструктура ДОСААФ изначально создавалась под массовый заказ на подготовку граждан к военной службе и по гражданским профессиям для народного хозяйства. Сегодня наши мощности загружены неполно, а содержание объектов инфраструктуры достаточно затратное. Конечно же, в этих условиях крайне важно наиболее эффективно использовать в учебно-производственном процессе все возможности организации.

Решили попробовать предложить Минобороны РФ варианты расширения линейки ВУС, в том числе возрождение подготовки специалистов для войск связи, ВДВ и ВМФ.

Конечно, предложения основывались на результатах проведенных экспериментов, которые финансировались в полном объеме за счет ДОСААФ. Они прошли успешно. И в практику организации внедрена подготовка граждан по ВУС для войск связи (300 человек), в ограниченном объеме для ВДВ (1100 человек). Почему не получилось со специалистами для ВМФ. Причина простая – недостаточные объемы финансирования. Вместе с тем мы продолжаем работать над вариантами загрузки объектов ДОСААФ.

– А если вернуть в городские парки парашютные вышки, как было в 30-е?

– Сегодня крайне мало оборудованных мест, территорий, где молодежь может получить порцию адреналина, найти правильную форму самовыражения, выбрать из большого набора возможностей и направлений для самореализации именно то, что по душе.

“ Требуется закон о вневойсковой подготовке, позволяющий определить роль и место всех организаций в этой сфере ”

Не мне вам рассказывать о том, кто такие зацеперы, что такое самодельная "тарзанка", сколько информации в Интернете по запросу "как сделать самопал"... Спрос на острые ощущения был, есть и будет, так же, как и тяга к оружию. Где эта потребность может быть удовлетворена, в каких формах и проявлениях – другой вопрос.

В этом плане всесторонней поддержки заслуживает деятельность МО РФ по созданию и развитию парка "Патриот" и его филиалов.

Если подходить системно, то и на парашютные вышки, и на стрелковые тиры найдется должный спрос. Кстати, в 2017 году проводился опрос молодежи и среди прочего исследователи выясняли, есть ли смысл вернуть парашютные вышки в парки? 85 процентов респондентов ответили утвердительно.

К реализации проекта создания в парковых зонах компактных многофункциональных центров военно-прикладной направленности с участием ДОСААФ в инициативном порядке в этом году приступает руководство Санкт-Петербурга.

ДОСААФ принимает посильное участие в деятельности парка "Патриот" и его филиалов. В регионах, не охваченных деятельностью его структурных подразделений, оборонное общество видит себя генератором реализации подобного проекта.

Пилотный проект продолжаем реализовывать рядом с Ярославлем, на территории аэродрома "Карачиха", где расположен наш авиационно-спортивный клуб. На его базе создан многофункциональный центр имени летчика-космонавта, Героя Советского Союза Валентины Терешковой. На площади более 100 гектаров по периметру аэродромной зоны, чтобы не создавать проблем для авиадеятельности, оборудованы и работают площадки военно-тактических игр, тактическое поле, десантно-штурмовая полоса, парашютный городок с вышкой, юнармейский центр, мототрасса. Уже третий год организуются и проводятся оборонно-спортивные лагеря. В этом году планируем завершить реконструкцию с проведением капитального ремонта общежития казарменного типа на 250 человек.

Подобные проекты в различных стадиях реализации осуществляются и в других регионах. Многие образовательные и спортивные учреждения, авиационно-спортивные клубы ДОСААФ значительно расширили перечень предоставляемых услуг.

– Кто платит?

– В Ярославле все работы за счет ДОСААФ России.

– Какие у вас отношения с "Юнармией"?

– В "Юнармейское лето" сотрудники ДОСААФ работали в 332 оборонно-спортивных оздоровительных лагерях. Наши специалисты участвовали в мероприятиях Армейских международных игр ("АрМИ-2018") и привлекли к ним более 20 тысяч человек, в том числе юнармейцев. В ходе месячника оборонно-массовой работы проведено 4836 мероприятий с участием почти ста тысяч человек.

Нами организован имиджевый проект "Юнармейский десант-2018" – более 3600 учащихся совершили 4128 прыжков с парашютом.

– Президент Владимир Путин недавно заявил о том, что со временем армия перейдет на контрактную основу и призыва не будет. И второе: в мире давно действуют частные военные компании. Возможно, оборонному обществу стоит готовить контингент и для ЧВК?

– Чтобы призыв ушел в прошлое, нужно время. Даже если и случится полный отказ от призывников, есть серьезные проработки, как загрузить мощности ДОСААФ в интересах обеспечения обороноспособности страны. Так что без работы наши специалисты сидеть не будут.

Что касается контингента для ЧВК, перед нами такой задачи не стоит. Выскажу личное мнение: есть ситуации, когда необязательно "показывать флаг" при решении задач в интересах государства, и если говорить о возможностях подготовки бойцов для такого рода формирований, то у оборонного общества они имеются.

Александр Колмаков

Беседовал Сергей Карпачев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 21 (784) за 4 июня 2019 года