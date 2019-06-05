Войти
05.06.2019
Российская газета

В Японском море корабли ТОФ пустили в ход реактивные бомбы

527
0
+1
Большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев"
Большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев".
Источник изображения: © Фото : пресс-служба ВМФ

Во время учений, проходивших в акватории залива Петра Великого, корабли Тихоокеанского флота нашли и уничтожили подводную лодку условного противника.

Как сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский, в учении участвовали флагман Тихоокеанского флота Гвардейский ракетный ордена Нахимова крейсер "Варяг", эскадренный миноносец "Быстрый" и большой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал Пантелеев". В роли субмарины "противника" выступила дизельная подлодка "Усть-Большерецк". Также была задействована противолодочная авиация: самолеты Ил-38 и вертолет Ка-27ПЛ.

Самолеты и вертолет сбросили в воду гидроакустические аппараты, обнаружившие подводную лодку. После того, как стали известны ее координаты, корабли поочередно нанесли удары противолодочными реактивными глубинными бомбами и торпедами, "уничтожив" объект, рассказал Воскресенский.


Анна Бондаренко

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Продукция
Адмирал Пантелеев
Ил-38
Ка-27ПЛ
Пётр Великий
Проекты
1143 Кречет
1164 Атлант
Военные учения
пр. 1155
ТОФ
Похожие новости
01.03.2019
В Приморье моряки ТОФ уничтожили "вражескую" подлодку
01.03.2019
Большие противолодочные корабли ТОФ уничтожили подлодку условного противника
29.03.2018
Крейсер "Варяг" и БПК "Адмирал Пантелеев" провели противолодочные учения в Японском море
29.03.2018
Ударная группа ТОФ уничтожила подводную лодку условного противника
22.02.2017
Этот союзник не подведет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.06 17:14
  • 1
Российских космонавтов могут обеспечить реактивными спасательными ранцами
  • 05.06 15:48
  • 3
Зеленский на распутье
  • 05.06 15:45
  • 5
Вернуть Курилы Штатам?
  • 05.06 15:28
  • 5
Феникс (Китай): американские и российские гиперзвуковые аппараты изначально были результатом смелой задумки Цянь Сюэсэня!
  • 05.06 15:18
  • 5
Шойгу анонсировал поступление в российскую армию новых танков Т-90М
  • 05.06 15:05
  • 2
Феникс (Китай): я побывал на корвете "Бойкий" и расскажу вам о настоящем российском флоте
  • 05.06 14:54
  • 2
Стабильности НАТО угрожают Россия и хакеры
  • 05.06 13:13
  • 1
Решение о главном зеркале на крупнейшем в России телескопе примут до конца июня
  • 05.06 12:30
  • 2
Российские компании не производили двигатели для спутника "Ямал-601"
  • 05.06 12:16
  • 7
Спасти бойцов: Т-15, "Курганец", "Бумеранг" вместо "братских могил пехоты"
  • 05.06 11:24
  • 1
Что делает Канада в Японском море
  • 05.06 11:15
  • 1
Ракетный крейсер "Москва" поставлен на стенд размагничивания
  • 05.06 11:13
  • 1
Прокурорская проверка "ГосНИИ Кристалл" в Дзержинске в апреле выявила 35 нарушений - глава МЧС РФ
  • 05.06 11:13
  • 71
Yatagan: ракетой из подствольника
  • 05.06 10:56
  • 1
Настоящий Ил-112В не покажут на МАКС-2019