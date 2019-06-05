В Японском море корабли ТОФ пустили в ход реактивные бомбы

Во время учений, проходивших в акватории залива Петра Великого, корабли Тихоокеанского флота нашли и уничтожили подводную лодку условного противника.

Как сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский, в учении участвовали флагман Тихоокеанского флота Гвардейский ракетный ордена Нахимова крейсер "Варяг", эскадренный миноносец "Быстрый" и большой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал Пантелеев". В роли субмарины "противника" выступила дизельная подлодка "Усть-Большерецк". Также была задействована противолодочная авиация: самолеты Ил-38 и вертолет Ка-27ПЛ.

Самолеты и вертолет сбросили в воду гидроакустические аппараты, обнаружившие подводную лодку. После того, как стали известны ее координаты, корабли поочередно нанесли удары противолодочными реактивными глубинными бомбами и торпедами, "уничтожив" объект, рассказал Воскресенский.

Анна Бондаренко