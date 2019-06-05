Отчет России в Регистр обычных вооружений ООН за 2018 год

На веб-сайте Регистра обычных вооружений ООН выложены данные из официального отчета Российской Федерации в Регистр за 2018 год.

Согласно приводимым там сведениям, Россия официально декларировала поставку в 2018 году на экспорт следующих вооружений, подпадающих под учет Регистра ООН. Как обычно, типы вооружения и техники в российском отчете не указываются, поэтому, где возможно, соответствующие примечания сделаны нами.

Четыре поставленных Лаосу в 2018 году российских учебно-боевых самолета Як-130. Вьентьян, февраль 2019 года (с) кадр из репортажа телеканала "Звезда"

I. Основные танки:

Вьетнам - 64 (Т-90С - публикация)

II. Боевые бронированные машины:

Азербайджан - 40 (БМП-3 - публикация)

Вьетнам -2 (видимо, БРЭМ-1А)

III. Крупнокалиберные артиллерийские системы:

Казахстан - 24 (реактивные огнеметные системы ТОС-1А, и, видимо, другие системы)

IV. Боевые самолеты:

Ангола - 6 (Су-30К - публикация)

Китай - 10 (Су-35 - публикация)

Казахстан - 4 (Су-30СМ - публикация)

Лаос - 4 (Як-130 - публикация)

Мьянма - 6 (Як-130 - публикация)

V. Боевые вертолеты:

Казахстан - 4 (Ми-35М - публикация)

Нигерия - 2 (Ми-35М - публикация)

Пакистан - 4 (Ми-35М - публикация)

Таиланд - 2 (Ми-17В-5 - публикация)

VI. Боевые корабли: нет [не указаны две переданные Алджиру в 2018 году дизель-электрические подводные лодки проекта 06361]

VII (a). Ракеты и ракетные установки:

Китай - 72 (видимо, авиационные к Су-35)

Индия - 1250 (предположительно, большая часть - ТУР "Рефлекс")

VII (b). Переносные зенитные ракетные комплексы:

Индия - 80 (предположительно, "Игла-С")

Бахрейн - 264 (предположительно, "Игла-С")

Комментарий bmpd. Снова легко заметить, что с каждым годом российские отчеты в Регистр ООН страдают все большей неполнотой и значительная часть поставок в них не включаeтся. В результате российские отчеты за последние годы (включая 2018 год) окончательно превратились в полуфиктивные. В отчете за 2018 год не только полностью отсутствуют, например, поставки техники и вооружения в Ирак, не говоря уже о Сирии. Также прочно в разряд "неупоминаемых" получателей перешли также, например, Египет (получавший в 2018 году истребители МиГ-29М/М2 и боевые вертолеты Ка-52), Алжир, и другие, в том числе большая часть республик бывшего СССР.