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05.06.2019
Известия.ru

Испытания новейшего комплекса ПВО "Панцирь-СМ" завершатся в 2021 году

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Государственные испытания новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-СМ" завершатся в 2021 году. Об этом "РИА Новости" заявил источник в оборонно-промышленном комплексе.

По его словам, новый комплекс получит на вооружение ракету с более чем вдвое увеличенной скоростью (3000 м/с против 1300 м/с ракеты 57Э6Е комплекса "Панцирь-С1"). Все "Панцири-СМ" будут строиться с нуля, так как "Панцири-С1" невозможно будет модернизировать до такого уровня.

"Панцирь-СМ" — это модернизация известного российского комплекса "Панцирь-С1". В новой версии он получил обновленную зенитную ракету с увеличенной дальностью поражения. При этом новый ЗРПК сможет поражать цели новой ракетой на расстоянии 40 км, что вдвое превышает возможности предыдущего комплекса.

В мае 2018 года президент России Владимир Путин рассказал о перевооружении зенитных ракетных частей. Он отметил, что в Вооруженные силы будут поставлять зенитные ракетные системы С-400 и комплексы "Панцирь-СМ".

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Страны
Россия
Продукция
57Э6
96К6 Панцирь-С1
С-400 Триумф
Персоны
Путин Владимир
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