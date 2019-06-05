Испытания новейшего комплекса ПВО "Панцирь-СМ" завершатся в 2021 году

Государственные испытания новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-СМ" завершатся в 2021 году. Об этом "РИА Новости" заявил источник в оборонно-промышленном комплексе.

По его словам, новый комплекс получит на вооружение ракету с более чем вдвое увеличенной скоростью (3000 м/с против 1300 м/с ракеты 57Э6Е комплекса "Панцирь-С1"). Все "Панцири-СМ" будут строиться с нуля, так как "Панцири-С1" невозможно будет модернизировать до такого уровня.

"Панцирь-СМ" — это модернизация известного российского комплекса "Панцирь-С1". В новой версии он получил обновленную зенитную ракету с увеличенной дальностью поражения. При этом новый ЗРПК сможет поражать цели новой ракетой на расстоянии 40 км, что вдвое превышает возможности предыдущего комплекса.

В мае 2018 года президент России Владимир Путин рассказал о перевооружении зенитных ракетных частей. Он отметил, что в Вооруженные силы будут поставлять зенитные ракетные системы С-400 и комплексы "Панцирь-СМ".