Великобритания и Германия призывают СБ ООН провести заседание по ситуации в Судане

Суданские демонстранты во время митинга в Хартуме.

Вашингтон. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Закрытое заседание может провести Совбез ООН по ситуации в Судане, где в результате разгона спецназом участников акции протеста погибли по меньшей мере 30 человек, сообщает Associated Press.

По данным агентства, два члена Совета Безопасности ООН - Великобритания и Германия настоятельно призывают обсудить ситуацию в Судане.

Отмечается, что закрытое заседание может быть запланировано на вторник.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш осудил действия сил безопасности Судана против участников демонстраций.

"Гутерриш напомнил, что переходный военный совет несет ответственность за безопасность граждан Судана, и призвал все стороны проявлять сдержанность, в частности, выполнять свои обязательства для соблюдения прав человека, право на свободу собраний и свободу слова", - указали в ООН.

Слова Гутерриша прозвучали на фоне последних событий в суданской столице Хартуме, где утром в понедельник в центр города были введены силы спецназа, в задачу которым было поставлено разогнать участников акции протеста у здания министерства обороны и штаб-квартиры суданской армии. Сообщается о том, что в результате погибли по меньшей мере 30 человек.

Между тем, суданские военные опровергают информацию о том, что они применили силу против протестующих.