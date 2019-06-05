Всё Севморпутем: связь в Арктике обеспечат военные спутники

До конца года полярные регионы накроют космическим "зонтиком"

Минобороны накроет Северный морской путь спутниковым "зонтиком": до конца года вся российская группировка в Арктике получит доступ к высокоскоростным каналам передачи информации. Заполярная связь начнет работать, когда на орбиту будут выведены спутники "Меридиан-М". Обновление их группировки увеличит пропускную способность спутниковой системы связи и расширит зону ее доступности на всем протяжении Севморпути, рассказали "Известиям" источники в Минобороны. Обеспечение коммуникаций в Заполярье — сложнейшая техническая задача, отметили опрошенные "Известиями" эксперты. Большинство современных спутниковых систем не работают севернее 70-й параллели, а именно в этих широтах проходит большая часть Северного морского пути.

"Меридиан" — серия российских спутников связи двойного назначения Источник изображения: Фото: Gunter's space page

Группировка спутников обеспечит глобальное покрытие, даст российским военным гарантированный доступ к защищенной высокоскоростной передаче данных, телефонии и другим видам связи, а также позволит минимизировать размер аренды ресурса у операторов сети общего пользования.

О том, что космическая группировка российских спутников связи будет серьезно усилена уже в этом году, 31 мая сообщал министр обороны Сергей Шойгу.

— До конца года будут запущены два модернизированных спутника связи серии "Меридиан-М", — заявил глава военного ведомства на заседании коллегии Минобороны.

Кроме того, до конца года завершится и формирование орбитальной группировки военной связи "Благовест" — в ее состав войдут четыре космических аппарата. По словам министра обороны, это расширит зону доступности спутниковой связи на территории России и за ее пределами — в том числе в арктической зоне. Всего начиная с 2013 года в вооруженные силы было поставлено свыше 115 тыс. единиц современной техники связи, отметил Сергей Шойгу.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Трудности связи

Обеспечение связи в арктических регионах — сложнейшая техническая проблема. Возможности работы современных спутниковых систем ограничиваются примерно 70 градусами северной широты, тогда как Северный морской путь проходит значительно выше. В Арктике действует только одна система — американская Iridium, но она обеспечивает только голосовую связь, да и то не всегда устойчивую. Системы типа Globalstar и Inmarsat также имеют северные границы работы примерно 70 градусов северной широты.

До арктических регионов связь с геостационарных спутников не дотягивается, пояснил научный руководитель Московского космического клуба Иван Моисеев. В советские годы связь там была налажена за счет использования эллиптических орбит типа "Молния" — на них работали одноименные телекоммуникационные спутники.

— Те, кто занимается обеспечением связи, посчитали, что там особенно некого связывать — до недавнего времени там было лишь некоторое количество пограничных застав, — рассказал "Известиям" эксперт. — Коммерческих абонентов там практически нет, поэтому операторов гражданских спутников Арктика не интересовала. До недавнего времени считалось, что связь между немногочисленными абонентами можно наладить без спутников — через проводную и радиосвязь или через тропосферную связь, которая когда-то была развернута в Советском Союзе, но затем была заброшена из-за отсутствия абонентов.

Запуск космического корабля GRACE Follow-On с пятью спутниками связи Iridium NEXT на борту. Космодром 4E на базе ВВС Ванденберг Источник изображения: Фото: Global Look Press/Bill Ingalls

Спутниковая группировка должна наращиваться, считает подводник, Герой России, контр-адмирал Всеволод Хмыров.

— Связь важна и морякам, и Сухопутным войскам, — рассказал "Известиям" Всеволод Хмыров. — От нее зависит эффективное использование сухопутных сил и боевых кораблей, как надводных, так и подводных. На их боеготовность серьезно повлияет появление новых современных спутников, которые, как правило, выполняют несколько задач, в том числе слежение за параметрами физических полей или гидрометеорологическими явлениями.

Трое ждут четвертого

В своем выступлении Сергей Шойгу упомянул два вида космических аппаратов. Пока о них известно не много. Ранее сообщалось, что Минобороны планирует к 2020 году развернуть группировку из четырех "Благовестов". Они предназначены для обеспечения высокоскоростного обмена данными, а также телефонной и видео-конференц-связи.

Первый такой спутник был запущен с Байконура с помощью ракеты-носителя "Протон-М" 17 августа 2017-го и получил порядковый номер "Космос-2520". В прошлом году на орбиту были отправлены "Космос-2526" и "Космос-2533". Нынешним летом ожидается запуск последнего аппарата из этой серии. Также известно, что в 2006–2014 годах было запущено семь спутников "Меридиан", но в строй вошли не все.

Старт ракеты-носителя "Протон-М" с пусковой площадки космодрома Байконур Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Собственная надежная связь в Арктике нужна вооруженным силам уже сейчас — Россия уже несколько лет активно усиливает военное присутствие на Севере. В декабре 2014 года было создано объединенное стратегическое командование "Северный флот" с базой в Североморске. Оно получило под свое управление территории и воинские части, выделенные из состава Западного военного округа. В нынешнем году ОСК "Северный флот" получило статус военного округа.

Интерес к участию в освоении арктического региона сегодня проявляют многие страны. Его подогревает то, что на шельфе Северного Ледовитого океана были найдены перспективные залежи полезных ископаемых, в том числе нефти и газа. Отступающие льды освободили акваторию Северного морского пути, сделав его коммерчески привлекательным — он значительно короче и рентабельнее других маршрутов между Азией и Европой. Потенциально по СМП может перевозиться до половины грузов, отправляемых между этими двумя частями света.

Алексей Рамм, Роман Крецул, Богдан Степовой