Солдат будущего: как изменится американская пехота

США планируют серьезно улучшить снаряжение бойцов сухопутных подразделений

Управление развития боевых возможностей армии США (CCDC) продемонстрировало свое видение "солдата будущего". Какие бы картины не рисовали себе футуристы, американцы обошлись без излишней фантастики. Обнародованная программа понятна и в большей части элементов выглядит вполне выполнимой. "Известия" разбираются в деталях.

Оголтелый человекоцентризм

Общее представление о том, куда намерены двигаться американские военные, можно составить уже из заявленной миссии CCDC Soldier Center: "Максимизировать выживаемость, боевую устойчивость, мобильность, боевую эффективность и качество жизни солдата на поле боя, рассматривая бойца, как систему". Работы по улучшениям касаются одновременно и отдельных солдат, и их "тактического окружения", а именно малых подразделений.

Цель программы звучит по-американски амбициозно: "Мы стремимся сделать так, чтобы наши военнослужащие были лучше всех в мире накормлены, одеты, оснащены и защищены". Впрочем, это не пафосные слова для презентаций. "Человекоцентрический" (американцы используют термин human-centric) подход — это одна из ключевых особенностей всего проекта.

Презентация экипировки "солдата будущего" армии США Источник изображения: Фото: army.mil

Что это означает? Директор CCDC Soldier Center Даг Томилио говорит: "Наши солдаты перегружены, мы должны снизить нагрузку на солдат, улучшить условия их деятельности и повысить боевую эффективность как отдельного солдата, так и отделения на поле боя". Что конкретно планируется изменить? Практически всё — от новых материалов до условий обитаемости на базах передового развертывания, а в случае с бойцом — от новых ботинок до экзоскелетов.

Управлением заявлены девять основных направлений, включающих:

Питание солдат. Новые индивидуальные рационы. Так называемые технологии систем бойца (это по сути и есть "солдат будущего" со всей экипировкой и инфраструктурой). Убежища и технологии поддержания жизни в непредвиденных обстоятельствах. Десантирование личного состава и грузов. Технологии тканей. Моделирование и симуляции. "Передовые технологии бойца" (здесь группируется большинство технологических новинок, например мини-БЛА). Логистика и базирование.

Иначе говоря, солдата хотят максимально усилить, разгрузить и защитить. Любое индивидуальное или коллективное действие до, во время или после выполнения миссии должно быть рассмотрено и по возможности облегчено. Какова общая цель?

Во-первых, американцы полагают, что современный боец не должен "преодолевать тяготы и лишения", если есть возможность этого избежать. К тому же, практика показала, что солдат "с колой и кондиционером" в целом эффективнее и смертоноснее своего коллеги, которому приходится бороться не только с противником, но и с бытовыми условиями.

Директор CCDC Soldier Center Даг Томилио Источник изображения: Фото: army.mil

Во-вторых, в сложном комплексе взаимодействий между бойцом и десятками служб, которые обеспечивают его боеспособность, нет мелочей, и любое улучшение может стать преимуществом в будущем конфликте. Простой пример: подобласть "Санитарные условия" — один из подпунктов в области "Питание" — предусматривает рассмотрение проектов по экономии воды для мытья посуды. Меньше потребление воды — меньше нагрузка на логистику — больше доставленных грузов иного характера.

Под разгрузкой понимается не только уменьшение веса снаряжения и вооружения для облегчения физической составляющей, но и снижение когнитивных и психологических нагрузок.

Солдат будущего в деталях

Строго говоря, окончательному облику солдата будущего еще предстоит появиться. "Технологии систем бойца" включают 22 подпункта, которые, в свою очередь, тоже делятся, и по некоторым аспектам еще только разрабатываются требования. Предварительный облик был продемонстрирован 18 апреля на брифинге в Орландо. Он включает следующие элементы.

— Новый шлем. Главное преимущество — снижение веса на 40% за счет новых материалов. В шлем будут интегрированы наборы сенсоров, новые очки с прибором ночного видения и тепловизором, а также "усилители изображения" (image intensifiers). Шлем будет связан с датчиками на оружии, на очки солдата будет проецироваться то, что видно через его прицел. Кроме того, шлем оснастят системой визуальной аугментации (Integrated Visual Augmentation System). Картинка перед глазами солдата будет дополняться любой полезной информацией — от состояния его здоровья до визуальных "подсказок" на местности. Прототипы уже испытываются в Форт Пикетт, и, по словам Дага Томилио, "отзывы великолепные". Следующий шаг — объединение всех различных подсистем шлема в единое целое, интеграция системы управления электропитанием, совершенных цифровых датчиков, цифровой и голосовой связи. Планируется работа над снижением негативного воздействия света, шума и избыточного давления (например, при взрывах).

Система визуальной аугментации (Integrated Visual Augmentation System) Источник изображения: Фото: twitter.com/Lockheed Martin

Если уж разговор зашел о датчиках, нужно упомянуть систему мониторинга деятельности солдата. Все датчики — нашлемные, на оружии, на теле, возможно, и в теле — будут собирать и накапливать данные, от психологического состояния и движений тела (как не вспомнить хронометрирование Тейлора), до точности стрельбы и эффективности действий группы. На данный момент формулируются параметры для оценки и решается вопрос с хранением данных.

— Новое оружие. Замене подлежит сразу и карабин М4, и ручной пулемет M249 SAW. Военные намерены перейти на перспективное оружие калибра 8,8 мм, сразу со всей линейкой новых патронов — от учебных до трассирующих. На презентации был продемонстрирован так называемый телескопический боеприпас. В остальном тенденции всё те же — новые, более легкие материалы, продуманная эргономика, электромеханический спуск, уменьшенная отдача, увеличенная дальность стрельбы. Из любопытных новинок можно отметить счетчик боеприпасов. Оружие будет дополняться прицельным комплексом нового поколения, о котором разработчики сказали: "В принципе это система управления огнем, только для солдата". Главная задача новой системы — существенно повысить шансы поражения цели с первого выстрела.

— Новые батареи. Уже сейчас солдат достаточно "энергоемкий", а в будущем энергопотребление одного бойца станет еще больше. Этот аспект также находится в списке будущих улучшений. Военные хотят или снижения веса батарей на 50%, или увеличения их емкости на 100%. В настоящее время руководители CCDC рассматривают два варианта, на брифинге назывался один из них — батареи, использующие технологию кремниевых анодов.

Солдат армии США ведет огонь из пулемета M249 SAW Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

— Рост защищенности. Один из приоритетов всей программы — защита военнослужащего от любых типов угроз, от баллистической (собственно от попадания чего угодно, от пуль и осколков до вывернутых взрывом камней и обломков) до радиационной и химико-биологической. По требованию конгресса к новой индивидуальной бронезащите ее вес должен быть сокращен на 20%. В CCDC планируют добиться этого с помощью новых материалов, а также так называемой системы Shooter’s Cut Plates — снижение площади прикрытой броней за счет измененной геометрии бронепластин. Надо сказать, что это достаточно рискованный вариант, правда, и окончательное решение по нему еще не принято.

— Рост возможностей разведки, повышение ситуационной осведомленности. Разрабатываются инструменты, которые помогут солдатам работать в условиях подавленной связи и GPS. Планируется улучшение индивидуальной и коллективной разведки, в идеале каждому солдату и отделению дадут возможность "заглянуть за угол и в соседнюю комнату".

Руководство программы честно заявляет, что требования еще могут измениться и "неизвестно, какие технологии выживут" после оценки и тестирования. В данный момент работы уже идут, причем сразу по многим направлениям. Успехи неравномерны: какие-то новинки уже разработаны, испытаны и поступят в армию в ближайшие 3–4 года.

К примеру, уже готовы и проходят испытания новые индивидуальные пайки CCAR — Close Combat Assaut Ration. Если сейчас отделению на неделю требуется 283 фунта питания в сухих пайках (примерно 128 кг), то новые рационы удалось "ужать" на 35% по стоимости, 42% по объему и 39% по весу, сохранив прежние характеристики калорийности.

Демонстрация нового индивидуальнго пайка Close Combat Assaut Ration Источник изображения: Фото: U.S. Army/Gary Sheftick

Другие технологии проходят стадию сбора данных. Сейчас в американской армии проходят тестирование 1,6 тыс. пар прототипов новой обуви от трех производителей. Цель — выяснить оптимальные параметры "ботинок будущего".

В свою очередь, такие элементы программы, как экзоскелеты и наборы сенсоров, по словам Дага Томилио, пока находятся в стадии выработки требований. "Сейчас мы хотим выяснить, какие устройства для каких задач или видов действий нам требуются", — подчеркнул он.

Известно, что военные интересуются технологиями физической аугментации, в частности экзоскелетами, в двух областях. Первая — вспомогательные работы (Mission Support Type), "физически тяжелые работы с повторяющимися действиями", например оборудование укрепленного лагеря, погрузка, разгрузка, поднос боеприпасов. Вторая (Infantry — Dismounted human augmentation) — типичные задачи, которые решает пехотинец. Разумеется, это не значит, что американским пехотинцам выдадут некие боевые экзоскелеты. А вот транспортные, повышающие мобильность и снижающие утомляемость, — вполне могут.

Шансы на успех

Как бы футуристично ни звучало название программы, американцы обошлись без научно-фантастического уклона — никаких "десантов с орбиты" в программе нет. Области интересов вполне понятны, многие технологии не то что реальны, а уже существуют и активно используются.

Что касается сроков, некоторые элементы обещают передать армии уже в ближайшие 3–4 года, то есть к 2023 году.

В целом шансы на реализацию можно оценить как довольно высокие. Дело в том, что в программу еще на уровне отбора претендентов было заложено критическое требование привлекать представителей различных родов войск к циклу технологической оценки разработок. Иначе говоря, если результат какого-то из проектов не удовлетворит одного пользователя, есть вероятность, что им заинтересуется другой.

В конечном счете гарантией от возможного провала является модульность программы в целом. Маловероятно, что неудача постигнет абсолютно все составляющие, а даже реализация 5–10% из запланированного в заявленные сроки — это уже серьезный шаг вперед.

Алексей Тарасов