"Россия из Венесуэлы не уходит": Москва поправила Трампа
Россия сообщила о выводе "своих людей" из Венесуэлы, заявил Трамп
Москва опровергла заявление президента США Дональда Трампа и американских СМИ о выводе Россией "своих людей" из Венесуэлы. В МИД РФ указали, что все контракты Москвы и Каракаса выполняются в полном объеме. Ранее Москва отмечала, что российская сторона работает в Венесуэле по разрешению легитимного президента Николаса Мадуро, в отличие от США, которых Каракас к себе не приглашал.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия сократила свое присутствие в Венесуэле до минимума - при этом американский лидер сослался на якобы сообщение Москвы.
"Россия проинформировала Соединенные штаты, что она вывела большинство своих людей из Венесуэлы", - написал глава Белого дома в твиттере.
Издание The Wall Street Journal также написало, что Россия отозвала ключевых советников по обороне из Венесуэлы. В материале американской газеты говорится, что российская госкорпорация "Ростех", которая якобы обучала венесуэльские войска и консультировала по вопросам обеспечения контрактов на поставки оружия, сократил свой штат в Венесуэле всего до нескольких десятков человек с примерно тысячи сотрудников.
Причиной такого решения Москвы авторы материала назвали тот факт, что российская стороны "взвешивает политическую и экономическую устойчивость президента Венесуэлы Николаса Мадуро против растущего давления США" и уверяли, что теперь венесуэльскому лидеру будет еще труднее.
В российском внешнеполитическом ведомстве опровергли данные утверждения, передает РИА "Новости".
"Это - очередная "новость", абсолютно не соответствующая действительности.
- пояснил посол России в Венесуэле Владимир Заемский.
Кремль же указал, что эта тема - не их компетенция.
"Вы знаете, это не к Кремлю вопросы. Это к тем организациям, которые осуществляют обслуживание специального имущества, которое ранее поставлялось в Венесуэлу. Поэтому это вопрос не к Кремлю. Но вы знаете, сама по себе информация уже получила свое опровержение с российской стороны в том виде, в котором она была подана. Это не наш вопрос", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В свою очередь, заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин во время выступления перед журналистами в ООН предостерег самих США от вмешательства во внутренние дела Венесуэлы, передает ФАН.
По словам дипломата, решение политического кризиса в Венесуэле покажет, как будут строиться международные отношения в будущем. Он также попенял Вашингтону на попытки выбрать руководство Венесуэлы вместо жителей этой страны.
"Решительно отвергаем заявки, в том числе со стороны Вашингтона, о том, чтобы монопольно решать за другие народы, за другие страны, как им развиваться, кто их должен вести вперед, кто ими должен руководить", - подчеркнул замглавы российского внешнеполитического ведомства.
Двумя неделями ранее заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что
По его словам, это первые консультации с момента попытки переворота в стране.
Дипломат также добавил, что встреча состоялась по инициативе европейцев - в первую очередь, французов. Причем Полянский высоко оценил прошедшие консультации, заявив, что это не очередное заседание американцев для публичного месседжа.
"Качественно новый момент был в том, что это было не пиаровское мероприятие, а откровенное обсуждение", - подчеркнул представитель МИД России.
Информационное агентство Reuters ранее писало, что в субботу, 23 марта, в Каракасе якобы приземлились два самолета российских военно-воздушных сил, на борту которых находилось около 100 российских военнослужащих. Правительство США считает, что в состав прибывшей делегации входят спецназ и служащие войск кибербезопасности.
По данным газеты El Comercio, 99 военнослужащих Вооруженных сил России и 35 тонн груза прибыли на самолетах Ан-124 и Ил-62 в международный аэропорт "Майкетия" имени Симона Боливара в Венесуэле. Делегацию возглавляет начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Василий Тонкошкуров.
В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Россия и Венесуэла развивают взаимодействие в строгом соответствии с конституцией Боливарианской республики.
"Нахождение российских специалистов на территории Венесуэлы регулируется соглашением между правительством РФ и правительством Венесуэлы о военно-техническом сотрудничестве", - сказала дипломат, напомнив, что документ был подписан в мае 2001 года.
Она также указала на то, что
Декан факультета экономических и социальных наук Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Александр Чичин пояснил, что сегодня существует масса спекуляций, связанных с Венесуэлой. Он отметил, что военные специалисты из России находятся на территории страны с начала 2000-х годов и сейчас их вряд ли бы стали отзывать оттуда, передает НСН.
"Что касается советников наших, то они всегда там были, еще с 2003 года, когда стали поступать партии вооружения нашего, особенно противовоздушные установки. Соответственно, чтобы обслуживать эту передовую технику, нужны специалисты, а в Венесуэле таких не было. Какие-то поставки небольшие продолжаются в свете той ситуации, в которой оказалась Венесуэла, это вполне естественно", - детализировал аналитик.
Рафаэль Фахрутдинов
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