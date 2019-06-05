"Россия из Венесуэлы не уходит": Москва поправила Трампа

Россия сообщила о выводе "своих людей" из Венесуэлы, заявил Трамп

Москва опровергла заявление президента США Дональда Трампа и американских СМИ о выводе Россией "своих людей" из Венесуэлы. В МИД РФ указали, что все контракты Москвы и Каракаса выполняются в полном объеме. Ранее Москва отмечала, что российская сторона работает в Венесуэле по разрешению легитимного президента Николаса Мадуро, в отличие от США, которых Каракас к себе не приглашал.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия сократила свое присутствие в Венесуэле до минимума - при этом американский лидер сослался на якобы сообщение Москвы.

"Россия проинформировала Соединенные штаты, что она вывела большинство своих людей из Венесуэлы", - написал глава Белого дома в твиттере.

Издание The Wall Street Journal также написало, что Россия отозвала ключевых советников по обороне из Венесуэлы. В материале американской газеты говорится, что российская госкорпорация "Ростех", которая якобы обучала венесуэльские войска и консультировала по вопросам обеспечения контрактов на поставки оружия, сократил свой штат в Венесуэле всего до нескольких десятков человек с примерно тысячи сотрудников.

Причиной такого решения Москвы авторы материала назвали тот факт, что российская стороны "взвешивает политическую и экономическую устойчивость президента Венесуэлы Николаса Мадуро против растущего давления США" и уверяли, что теперь венесуэльскому лидеру будет еще труднее.

В российском внешнеполитическом ведомстве опровергли данные утверждения, передает РИА "Новости".

"Это - очередная "новость", абсолютно не соответствующая действительности.

Работа идет с соблюдением имеющихся обязательств, и ни о каких сокращениях речи нет",

- пояснил посол России в Венесуэле Владимир Заемский.

Кремль же указал, что эта тема - не их компетенция.

"Вы знаете, это не к Кремлю вопросы. Это к тем организациям, которые осуществляют обслуживание специального имущества, которое ранее поставлялось в Венесуэлу. Поэтому это вопрос не к Кремлю. Но вы знаете, сама по себе информация уже получила свое опровержение с российской стороны в том виде, в котором она была подана. Это не наш вопрос", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин во время выступления перед журналистами в ООН предостерег самих США от вмешательства во внутренние дела Венесуэлы, передает ФАН.

По словам дипломата, решение политического кризиса в Венесуэле покажет, как будут строиться международные отношения в будущем. Он также попенял Вашингтону на попытки выбрать руководство Венесуэлы вместо жителей этой страны.

"Решительно отвергаем заявки, в том числе со стороны Вашингтона, о том, чтобы монопольно решать за другие народы, за другие страны, как им развиваться, кто их должен вести вперед, кто ими должен руководить", - подчеркнул замглавы российского внешнеполитического ведомства.

Двумя неделями ранее заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что

Совет Безопасности ООН впервые провел закрытые консультации по Венесуэле.

По его словам, это первые консультации с момента попытки переворота в стране.

Дипломат также добавил, что встреча состоялась по инициативе европейцев - в первую очередь, французов. Причем Полянский высоко оценил прошедшие консультации, заявив, что это не очередное заседание американцев для публичного месседжа.

"Качественно новый момент был в том, что это было не пиаровское мероприятие, а откровенное обсуждение", - подчеркнул представитель МИД России.

Информационное агентство Reuters ранее писало, что в субботу, 23 марта, в Каракасе якобы приземлились два самолета российских военно-воздушных сил, на борту которых находилось около 100 российских военнослужащих. Правительство США считает, что в состав прибывшей делегации входят спецназ и служащие войск кибербезопасности.

По данным газеты El Comercio, 99 военнослужащих Вооруженных сил России и 35 тонн груза прибыли на самолетах Ан-124 и Ил-62 в международный аэропорт "Майкетия" имени Симона Боливара в Венесуэле. Делегацию возглавляет начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Василий Тонкошкуров.

В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Россия и Венесуэла развивают взаимодействие в строгом соответствии с конституцией Боливарианской республики.

"Нахождение российских специалистов на территории Венесуэлы регулируется соглашением между правительством РФ и правительством Венесуэлы о военно-техническом сотрудничестве", - сказала дипломат, напомнив, что документ был подписан в мае 2001 года.

Она также указала на то, что

Москва работает в Венесуэле по разрешению легитимного президента Мадуро, в отличие от США, которых Каракас к себе не приглашал и никаких документов с ними не подписывал.

Декан факультета экономических и социальных наук Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Александр Чичин пояснил, что сегодня существует масса спекуляций, связанных с Венесуэлой. Он отметил, что военные специалисты из России находятся на территории страны с начала 2000-х годов и сейчас их вряд ли бы стали отзывать оттуда, передает НСН.

"Что касается советников наших, то они всегда там были, еще с 2003 года, когда стали поступать партии вооружения нашего, особенно противовоздушные установки. Соответственно, чтобы обслуживать эту передовую технику, нужны специалисты, а в Венесуэле таких не было. Какие-то поставки небольшие продолжаются в свете той ситуации, в которой оказалась Венесуэла, это вполне естественно", - детализировал аналитик.

Рафаэль Фахрутдинов