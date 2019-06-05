Войти
05.06.2019
Вестник Мордовии

Серьезная сила: 40 ТОС-1А закуплено Азербайджаном в России в 2018 году

695
0
-2

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Российская Федерация отчиталась перед ООН о поставках военной техники за рубеж в 2018 году. Так, согласно документам, опубликованным в блоге Дианы Михайловой, РФ поставила Вьетнаму 64 танка Т-90С, а также 40 ТОС-1А Азербайджану. Еще две неназванных бронемашины поступили опять же во Вьетнам.

24 артиллерийские системы большого калибра направлены в Казахстан.

Боевые самолеты: Ангола - 6 Су-30К, Китай - 10 Су-35, Казахстан - 4 Су-30СМ, Лаос - 4 Як-130, Мьянма - 6 Як-130.

Боевые вертолеты: Казахстан - 4 Ми-35М, Нигерия - 2 Ми-35М, Пакистан - 4 Ми-35М, Таиланд - 2 Ми-35М или Ка-52.

Ракеты и ракетные пусковые установки: Китай - 72, Индия - 1250 шт.

Переносные зенитные комплексы (ПЗРК): Бахрейн - 264 "Игла-С", Индия - 80 "Игла-С".

Права на данный материал принадлежат Вестник Мордовии
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Ангола
Бахрейн
Вьетнам
Индия
Казахстан
Китай
Лаос
Мьянма
Нигерия
Пакистан
Россия
Таиланд
Продукция
Ка-52
Ми-35
Ми-35М
Солнцепёк
Су-30
Су-30К
Су-35
Т-90 "Владимир"
Т-90С
Як-130
Компании
ООН
Похожие новости
05.06.2019
Отчет России в Регистр обычных вооружений ООН за 2018 год
05.06.2019
Россия представила в Регистр ООН отчет по поставкам ВиВТ за 2018 год
04.06.2018
Россия представила в Регистр ООН отчет по поставкам ВиВТ за 2017 год
14.06.2017
Россия представила в Регистр ООН отчет по поставкам ВиВТ за 2016 год
03.06.2015
Проекция силы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.06 15:48
  • 3
Зеленский на распутье
  • 05.06 15:45
  • 5
Вернуть Курилы Штатам?
  • 05.06 15:28
  • 5
Феникс (Китай): американские и российские гиперзвуковые аппараты изначально были результатом смелой задумки Цянь Сюэсэня!
  • 05.06 15:18
  • 5
Шойгу анонсировал поступление в российскую армию новых танков Т-90М
  • 05.06 15:05
  • 2
Феникс (Китай): я побывал на корвете "Бойкий" и расскажу вам о настоящем российском флоте
  • 05.06 14:54
  • 2
Стабильности НАТО угрожают Россия и хакеры
  • 05.06 13:13
  • 1
Решение о главном зеркале на крупнейшем в России телескопе примут до конца июня
  • 05.06 12:30
  • 2
Российские компании не производили двигатели для спутника "Ямал-601"
  • 05.06 12:16
  • 7
Спасти бойцов: Т-15, "Курганец", "Бумеранг" вместо "братских могил пехоты"
  • 05.06 11:24
  • 1
Что делает Канада в Японском море
  • 05.06 11:15
  • 1
Ракетный крейсер "Москва" поставлен на стенд размагничивания
  • 05.06 11:13
  • 1
Прокурорская проверка "ГосНИИ Кристалл" в Дзержинске в апреле выявила 35 нарушений - глава МЧС РФ
  • 05.06 11:13
  • 71
Yatagan: ракетой из подствольника
  • 05.06 10:56
  • 1
Настоящий Ил-112В не покажут на МАКС-2019
  • 05.06 10:55
  • 1
В России детали для авиационных двигателей будут растить лазером