Серьезная сила: 40 ТОС-1А закуплено Азербайджаном в России в 2018 году

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Российская Федерация отчиталась перед ООН о поставках военной техники за рубеж в 2018 году. Так, согласно документам, опубликованным в блоге Дианы Михайловой, РФ поставила Вьетнаму 64 танка Т-90С, а также 40 ТОС-1А Азербайджану. Еще две неназванных бронемашины поступили опять же во Вьетнам.

24 артиллерийские системы большого калибра направлены в Казахстан.

Боевые самолеты: Ангола - 6 Су-30К, Китай - 10 Су-35, Казахстан - 4 Су-30СМ, Лаос - 4 Як-130, Мьянма - 6 Як-130.

Боевые вертолеты: Казахстан - 4 Ми-35М, Нигерия - 2 Ми-35М, Пакистан - 4 Ми-35М, Таиланд - 2 Ми-35М или Ка-52.

Ракеты и ракетные пусковые установки: Китай - 72, Индия - 1250 шт.

Переносные зенитные комплексы (ПЗРК): Бахрейн - 264 "Игла-С", Индия - 80 "Игла-С".