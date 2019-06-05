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05.06.2019
bmpd.livejournal.com

Китайские бронеавтомобили Tiger в МВД Киргизии

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Оригинал взят у коллеги dambiev в Китайские бронеавтомобили Tiger в МВД Киргизии

Фото (с) пресс-служба МВД Киргизии

Полк специального назначения "Шумкар" МВД Киргизии в рамках безвозмездной помощи, оказанной министерством общественной безопасности КНР, получил бронеавтомобили Tiger производства китайской компании Shaanxi Baoji Special Vehicles Company.

Также сообщается о том, что компания Shaanxi Baoji Special Vehicles Company готовит экспортный контракт на поставку в одну из стран Африки своей новой разработки - амфибийного транспортного средства для нужд армейского спецназа.

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  • В новости упоминаются
Страны
Киргизия
Китай
Продукция
Shaanxi Y-8
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