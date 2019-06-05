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05.06.2019
Интерфакс-АВН

Зеленский в Брюсселе заявит о неизменности курса Украины на вхождение в ЕС и НАТО

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Избранный президент Украины Владимир Зеленский перед церемонией инаугурации в Киеве
Избранный президент Украины Владимир Зеленский перед церемонией инаугурации в Киеве.
Источник изображения: © REUTERS, Gleb Garanich

Киев/Брюссель. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Президент Украины Владимир Зеленский во время первого заграничного визита в Брюссель "задекларирует" неизменность курса страны на европейскую и евроатлантическую интеграцию, заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

"Завтра произойдет первый заграничный визит президента Владимира Зеленского. Конечно, это заграничный визит в Брюссель для того, чтобы еще раз задекларировать неизменную позицию - курс Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию", - сказала Мендель на брифинге в Киеве в понедельник.

Также она сообщила, что Зеленский в Брюсселе встретится с европейскими лидерами и генсеком НАТО.

В частности, по ее словам, запланированы встречи президента Украины с главой Европейского совета Дональдом Туском, президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером, президентом Польши Анджеем Дудой, а также с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Вместе с тем Европейская комиссия ожидает от первого визита нового президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель подтверждения хорошего уровня отношений, достигнутого между Киевом и ЕС при его предшественнике.

"Мы ждем этой встречи как возможности поддержать очень хороший уровень отношений, который мы имели с Украиной и во время президентства (Петра) Порошенко", - сказал в понедельник на ежедневном брифинге официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

Он напомнил, что ЕС и Украина имеют широкий круг тем сотрудничества в экономике и соцальной сфере. Брюссель создал специальную рабочую группу, которая помогает Украине в проведении структурных реформ.

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Польша
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