Новая доктрина НАТО: чего бояться Путину и к чему готовиться Украине (Depo, Украина)

Украина стала одним из ключевых элементов новой военной стратегии НАТО, направленной на сдерживание путинской России, самонадеянно заявляет автор статьи. Плохая новость заключается в том, что за эту роль нам придется платить немалую цену. Украине отводится в ней роль форпоста Запада перед Россией, а жизнь форпостов никогда не была легкой, переживает Тарас Паньо.

Украина стала одним из ключевых элементов новой военной стратегии НАТО, направленной на сдерживание путинской России. Плохая новость заключается в том, что за эту роль нам придется платить немалую цену

О том, что НАТО впервые за несколько десятилетий меняет свою военную стратегию, первым в очень общих чертах сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. В частности, в недельной давности интервью "Вельт ам зоннтаг" (Welt am Sonntag) он пояснил, что существует значительный рост ядерной угрозы со стороны России, и НАТО вынуждена на него реагировать.

Впрочем, какая-либо конкретика в том интервью отсутствовала, и оно вызвало больше вопросов, чем дало ответов. Набор дежурных фраз о том, что НАТО "и в дальнейшем в полной мере будет демонстрировать обороноспособность и иметь возможность обеспечивать стабильность" суть события объяснял слабо. Ровно как и привычные уже призывы к странам - участникам альянса довести уровень расходов на оборону до вожделенных 2%.

Впрочем, в течение нескольких последующих дней кое-что из заявления Столтенберга стало заметно понятнее. В частности, директор Агентства оборонной разведки США генерал-лейтенант Роберт Эшли заявил, что у его ведомства есть веские причины подозревать, что Россия "не придерживается моратория на ядерные испытания". В своем выступлении на том же самом событии Тим Моррисон, чиновник Совета национальной безопасности США, заявил, что Россия уже нарушала соглашение о запрете испытаний. На России, конечно, назвали эти заявления "свидетельством убывания профессионализма" военных США, но в общем стало понятно, что новая доктрина НАТО - это не какая-то гиперзапоздавшая реакция НАТО на агрессию против Украины. Это опасения, что Россия в споре с США проявляет - или по крайней мере имитирует - готовность прибегнуть к последним своим аргументам. В эту готовность, кажется, мало кто верит - но реагировать на нее приходится.

А кроме этого момента, который объясняет, что именно заставило чиновников НАТО действовать, в течение выходных понемногу стали известны подробности новой стратегии НАТО. Суть которой на самом деле сводится к тому, чтобы избегать прямого и масштабного конфликта с Россией, который мог бы спровоцировать Кремль на использование ядерного оружия. При том союзники планируют наращивать свое присутствие на российских границах, помогать геополитическим конкурентам России и быть готовыми защищать тех членов альянса, на которых Россия гипотетически может напасть.

Хотя полный текст новой военной стратегии альянса до сих пор недостижим, стали известны ее четыре ключевых пункта. Первый из них - это продолжение и усиление давления на Москву с помощью санкций и открытия новых военных баз. Поскольку в Брюсселе четко понимают, что четыре батальона НАТО, размещенные в Восточной Европе, в случае лобового конфликта не будут иметь никаких шансов надолго задержать Россию.

Второй пункт новой стратегии - это противодействие России в Черном море, которое, по мнению чиновников альянса, "не принадлежит одному государству". Противодействовать запланировано посредством наращивания количества кораблей альянса и увеличения авиационного присутствия. В этой ситуации, к слову, ссора между Турцией и США, набирающая обороты в течение последних нескольких месяцев, может сыграть злую шутку с НАТО, которая не может полностью полагаться на военный потенциал мощного турецкого флота в регионе.

Именно в процессе выполнения этого пункта в альянсе планируют заметно увеличить боеспособность военно-морских сил как Украины, так и Грузии.

Третий пункт военной стратегии НАТО - это интенсивная военная помощь союзникам на границах России, где акцент снова делается на Украину и Грузию. По слухам, в документе содержится 40 пунктов, по которым Украина будет получать поддержку от западных партнеров.

Четвертый пункт новой стратегии предусматривает увеличение способности стран-членов альянса противостоять российским киберугрозам. В нем масштабные наступательные кибероперации приравниваются к военному нападению, и включают в действие 5 статью устава НАТО, в соответствии с которой пострадавшей стране все участники альянса должны оказать всю возможную помощь.

В общем, складывается впечатление, что альянс выбрал ту же тактику ожидания, противодействия и экономического истощения, которая помогла Западу в свое время победить СССР. Несмотря на значительный размер российского ядерного потенциала, подобная тактика представляется, к сожалению, единственно возможной. Другое дело, что Украине отводится в ней роль форпоста Запада перед Россией. А жизнь жителей форпостов на границах враждебных государств во все времена не была ни простой, ни легкой.

Тарас Паньо