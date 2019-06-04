Азербайджан вышел из миллиардной сделки с "Боингом"

Азербайджанская авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) расторгла контракт с американской корпорацией Boeing стоимость 1 миллиард долларов. Ранее днем "Боинг" сообщил о возможном браке в деталях, поставленных компание-подрядчиком.

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Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" сообщила, что расторгает контракт с авиакосмической корпорацией "Боинг" на закупку 10 самолетов Boeing-737MAX. Стоимость расторгнутой сделки примерно миллиард долларов.

AZAL отказался от покупки 10 самолетов Boeing по соображениям безопасности.

- сказал пресс-секретарь авиакомпании Паша Кесамански в комментарии агентству Reuters.

Boeing-737MAX являлся самым продаваемым новым самолетом в мире до катастрофы эфиопского авиалайнер, потерпевшего крушение 10 марта. В инциденте погибли 157 человек. Авария произошла спустя всего пять месяцев после аналогичного происшествия, которое произошло с самолетом компании Lion Air в Индонезии: тогда полет закончился смертью для 189 пассажиров.

После катастрофы в Эфиопии во многих странах был введен запрет на полеты самолетов этой марки. На данный момент промышленный авиагигант проводит внутреннее расследование, которое должно определить причины обеих катастроф. Предварительно, проблемой стало программное обеспечение системы MCAS, которая должна была бороться со сваливанием самолета при отключенном автопилоте.

Удар по реноме несет тяжелые финансовые убытки

Две трагедии подряд сильно ударили по реноме "Боинга". В конце апреля был опубликован отчет оценки потерь, понесенных Boeing в связи с запретом на полеты 737 MAX. Отчет был подготовлен одним из крупнейших инвестиционных банков США Merrill Lynch. По их оценке, речь идет о прямых потерях в 2,4 миллиарда долларов.

Пакет заказов на Boeing-737MAX составляет 4500 машин, однако многие авиакомпании, подобно "Азербайджанским Авиалиниям" задумываются о расторжении контракта.

Ситуацию может усугубить то, что сегодня была обнародована информация о том, что компания-подрядчик поставила авиапроизводителю до 148 бракованных деталей, и часть из них была установлена именно на самолеты этой серии.

В авиапромышленном гиганте определил серийные номера группы самолетов 737NG и 737 Max, на которые были уставлены эти детали. Брак обнаружен в направляющих планках предкрылков в самолетах. Деталь может сломаться, и хотя не может привести к крушению самолета, может нанести ему повреждения. Замена бракованных деталей должна быть осуществлена в пределах 10 дней.