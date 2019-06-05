Три АПЛ России всплыли во льдах Арктики

Головная атомная подлодка (АПЛ) "Северодвинск" проекта 885 (шифр "Ясень") и две стратегические субмарины "Тула" и "Новомосковск" проекта 667БДРМ ("Дельфин") Северного флота в мае отработали всплытие в полыньях среди льдов Арктики, сообщает ТАСС.

Экипажи субмарин выполнили несколько практических исследований по применению оружия подо льдом. "Подводники отработали полный спектр задач подледного плавания, в том числе по поиску полыньи в заданном районе и всплытии во льдах", — сказали в пресс-службе флота.

В мае начальник управления кораблестроения, вооружения и эксплуатации ВМФ России Владимир Тряпичников заявил, что российские фрегаты проекта 11356, оставшиеся без украинских газотурбинных силовых установок, в полном объеме могут быть заменены корветами проекта 20386.

В апреле военный эксперт Максим Климов сообщил, что ВМФ России в ледовых условиях Арктики не провел ни одного выстрела торпедами с включенными системами самонаведения и до последнего момента не имел способных надежно наводиться в таких условиях торпед "Физик-1".