Под боком России США наращивают ракетную составляющую на Аляске

Агентство противоракетной обороны США намерено увеличить бесполетную зону Аляски в районе нахождения станции системы обнаружения пусков баллистических ракет и командного пункта Объединённой системы аэрокосмической обороны США и Канады (NORAD).

В городах штата Аляска пройдут открытые слушания в связи с тем, что может быть нарушено авиационное сообщение между ними.

Как отмечают американские военные на Аляске, на начало модернизации станции и строительства её дополнительных мощностей в 2014 году речь о дополнительных ограничениях для полётов авиации региональных линий не шла, но в связи с увеличением мощности модернизируемой станции, Агентство ПРО США инициировало вопрос о дополнительных ограничениях, реализация которых может серьёзно затруднить и нарушить авиационное сообщение между городами Аляски.

EADaily напоминает, в ноябре 2017 года на самом северном американском военном объекте на Аляске - базе Форт-Грили завершились работы по размещению комплексов системы противоракетной обороны США. В пусковую шахту установили последнюю - 44-ю ракету-перехватчик для защиты территории США от Ирана и Северной Кореи. Так, во всем случае, прозвучало официальное объяснение Пентагона относительно предназначения комплексов ПРО на Аляске.

Российские эксперты на это заявили, что Минобороны США "заходит на Россию со стороны Аляски".