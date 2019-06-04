Сделка по Сирии? Что США могут предложить Москве

Эксперт оценил возможное предложение США и Израиля по Сирии

Израиль и США в ходе трехсторонней встрече с Россией в Иерусалиме намерены предложить Москве сделку по Сирии, пишет арабский портал Asharq Al-Awsat. Два государства якобы планируют выставить признание легитимности Башара Асада и снятие санкций с сирийских властей в обмен на согласие России сдерживать влияние Ирана в Сирии. Реальность подобной сделки оценил военный обозреватель "Газеты.Ru" Михаил Ходаренок.

Издание Asharq Al-Awsat сообщает, что "стороны обсудят дорожную карту, в рамках которой

США и их союзники предлагают Москве стимулы в Сирии - такие, как восстановление, легитимность [президента Башара Асада] и снятие санкций, в обмен на приверженность России конкретным действиям, связанным со сдерживанием роли Ирана в стране".

При этом портал отмечает, что подобная информация якобы получена от западных дипломатических источников.

Скорее всего, действительности в этом сообщении соответствует только одно - в конце июня секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и председатель Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шабат намереваются собраться в Иерусалиме и обсудить вопросы региональной безопасности.

Для начала уточним, что собой представляет "Аш-Шарк Аль-Аусат" (Asharq Al-Awsat). Это газета, которая печатается в Лондоне, Марселе, Нью-Йорке, Франкфурте, Касабланке, Каире, Дубае и Бейруте, а также в Саудовской Аравии - в Эр-Рияде, Джидде и Дахране. Издание входит в крупнейший на Ближнем Востоке издательско-финансовый холдинг - Саудовскую исследовательскую и маркетинговую группу. Ведущие позиции в списке ее владельцев занимает семья принца Ахмеда бен Сальмана, владеющая более 30% акций.

Таким образом, информация, что США и Израиль готовы предложить сделку - не более чем точка зрения саудитов на гипотетический исход этой встречи.

При этом появление подобной публикации напоминает информационный вброс со стороны Эр-Рияда, предпринятый с целью прозондировать мировое общественное мнение.

Можно даже предположить, что широкой общественности вряд ли станет полностью известно, какие вопросы обсуждали в ходе этой встречи (пока еще только планируемой).

Утечка информации о каком-либо предстоящем соглашении между США, Израилем и Россией со стороны высокопоставленных израильских источников исключена полностью.

Саудовская Аравия, безусловно, по многим вопросам является союзником Соединенных Штатов в регионе. Но, тем не менее, не настолько близким, чтобы со стороны лиц, близких к Болтону, в Эр-Рияд произошел слив конфиденциальной информации по предстоящей встрече.

Теперь остановимся на особенностях политического портрета Башара Асада, сформированного средствами массовой информации США и "коллективного Запада" в целом. Это, как известно, якобы "кровавый диктатор, убийца, который применяет оружие массового поражения против мирного населения". Самая, наверное, мягкая оценка, данная лидеру Сирии, заключается в том, что он является "нелегитимным президентом" своего государства.

Безусловно, в мировой политике бывают резкие развороты на 180 градусов, но столь радикальное и одномоментное изменение уже сформировавшееся и глубоко укоренившееся на Западе мнение о лидере Сирии выглядит маловероятным.

Столь же маловероятным выглядят и суждения, что после признания легитимности Башара Асада произойдет снятие санкций с Сирии в обмен на приверженность России конкретным действиям, связанным со сдерживанием роли Ирана в стране.

Скорее всего, пока Асад находится у власти в Сирии, никакого снятия санкций со стороны Вашингтона и европейских стран с Сирии не будет. Это может произойти только в том случае, если в Дамаске сформируется политический режим и возникнет лидер, полностью устраивавший коллективный Запад.

Но в случае появление подобных лиц в Сирии слишком велика вероятность, что все соглашения с Россией новые сирийские руководители пересмотрят (главным образом, вопросы о российских военных базах), и вполне возможно, что при самом худшем сценарии Москве будет предложено покинуть территорию Сирии.

А это на практике означает полный проигрыш всей кампании России в регионе и утрату всех завоеванных геополитических позиций. Таким образом, все финансовые и материальные средства, все немалые усилия, все человеческие жертвы, принесенные Москвой, в этом случае окажутся напрасными. Допустить даже малейшую вероятность подобного развития событий Россия никак не может.

Теперь несколько слов о гипотетическом согласии Москвы сдерживать иранское влияние в Сирии. Теоретически, чтобы добиться каких-либо договоренностей с Россией по этому вопросу, Вашингтону надо пойти на какие-то уступки Москве. Конечно, и это возможно, но в сегодняшней ситуации Соединенные Штаты, скорее, решатся на военную кампанию против Ирана, чем пойти на соглашения с Москвой.

И, наконец, надо учитывать и реальную военно-политическую обстановку в Сирии.

По признанию самих американцев, сирийская оппозиция в настоящее время потерпела ряд болезненных поражений, раздроблена и находится в состоянии глубокого упадка. Ликвидация оставшихся очагов ее сопротивления со стороны правительственных войск Башара Асада - дело времени.

По большому счету, все козыри окончательного урегулирования ситуации в Сирии сегодня в руках Москвы. Идти на какие-либо уступки в этих вопросах России сегодня совершенно не с руки.

Кроме того, авторы Asharq Al-Awsat не упомянули еще об одном важном участнике всех ближневосточных процессов - Турции. Без ясного понимания позиции Анкары рассуждать о вопросах окончательного урегулирования сирийского конфликта было бы явно неосмотрительным.

Михаил Ходаренок - военный обозреватель "Газеты.Ru". Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель "Независимой газеты" (2000-2003), главный редактор газеты "Военно-промышленный курьер" (2010-2015).

Михаил Ходаренок