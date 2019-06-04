Войти
04.06.2019
ТАСС

Атомная подлодка "Обнинск" уничтожила корабли "противника" на учениях в Баренцевом море

292
0
0
АПЛ «Обнинск»
АПЛ Северного флота «Обнинск».
Источник изображения: http://www.b-port.com/

Цели были поражены торпедами из подводного положения на большой дальности

ТАСС, 3 июня. Экипаж многоцелевой атомной подводной лодки Северного флота "Обнинск" уничтожил отряд кораблей условного противника на учениях в Баренцевом море. Об этом говорится в распространенном сообщении пресс-службы Северного флота.

"Подводная лодка выполнила стрельбу четырьмя торпедами по отряду кораблей охраны водного района в составе малых противолодочных кораблей "Нарьян-Мар", "Онега", "Юнга", "Брест" и малого ракетного корабля "Айсберг", - проинформировали в пресс-службе.

Как пояснили на флоте, торпедная атака производилась из подводного положения на большой дальности. "После успешного выполнения боевого упражнения, торпеды были подняты из воды на борт катера-торпедолова и доставлены в базу", - рассказали в пресс-службе.

Предварительно, командование оценивает действия экипажа "Обнинска" как профессиональные. Подводники продемонстрировали уверенные навыки применения морского оружия и высокую выучку.

Атомная подводная лодка "Обнинск" относится к проекту 671РТМК "Щука". Вошла в состав флота в 1991 году. Субмарина вооружена торпедами калибра 650 мм и 533 мм, также может применять подводные ракеты М-5 и ракето-торпеды 81Р.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
671РТМ(К) Щука
Военные учения
СФ
Похожие новости
26.06.2017
Подлодка Северного флота "Обнинск" в ходе учений атаковала корабли условного противника
13.03.2017
Атомные подлодки Северного флота провели подводную дуэль
25.11.2015
Подводники Северного флота стали первыми в ВМФ РФ по стрельбе баллистическими ракетами
29.08.2012
Минобороны и ОПК – «нельзя промахнуться»
18.07.2012
ВМФ России: состоится ли возрождение — часть II
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.06 06:40
  • 3
Sina.com (Китай): Китай может отказаться от российских бомб - "одиноких волков" КАБ-1500 и перейти на американские
  • 04.06 06:05
  • 4
Феникс (Китай): Россия отстает в электронной промышленности, в чем же сила ее противоракетных комплексов?
  • 04.06 06:00
  • 3
Системы РЭБ российского Су-57 "сломают" в реальном бою F-35
  • 04.06 05:53
  • 10
Новый бомбардировщик Ту-22М3М получил возможность дозаправляться в воздухе
  • 04.06 04:36
  • 1
ВМФ России нашел замену фрегатам с украинскими двигателями
  • 04.06 01:23
  • 1
"Иркут" проведет buyback у не согласных с присоединением гражданских "дочек" ОАК, выплатит по 42,61 руб. за бумагу
  • 04.06 00:27
  • 41
Уже не "Бардак": лучшую в мире версию БРМД-2М не стыдно показать на "Армии"
  • 03.06 23:29
  • 16562
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.06 20:52
  • 1
Китайские СМИ сомневаются в боевой эффективности российских ракет
  • 03.06 20:21
  • 1
Давление на Россию: США приплачивают Европе за свое оружие
  • 03.06 20:07
  • 4
Сердюков стал вице-президентом Союза машиностроителей России
  • 03.06 20:06
  • 1
Смерть на камеру: Израиль показал видео удара по Сирии
  • 03.06 18:26
  • 1
BAE Systems раскритиковала российский боевой робот "Уран-9"
  • 03.06 16:37
  • 97
Главный урок катастрофы "Суперджета"
  • 03.06 16:34
  • 1
В США назвали пятерку самых худших проектов вооружения