Атомная подлодка "Обнинск" уничтожила корабли "противника" на учениях в Баренцевом море

Цели были поражены торпедами из подводного положения на большой дальности

ТАСС, 3 июня. Экипаж многоцелевой атомной подводной лодки Северного флота "Обнинск" уничтожил отряд кораблей условного противника на учениях в Баренцевом море. Об этом говорится в распространенном сообщении пресс-службы Северного флота.

"Подводная лодка выполнила стрельбу четырьмя торпедами по отряду кораблей охраны водного района в составе малых противолодочных кораблей "Нарьян-Мар", "Онега", "Юнга", "Брест" и малого ракетного корабля "Айсберг", - проинформировали в пресс-службе.

Как пояснили на флоте, торпедная атака производилась из подводного положения на большой дальности. "После успешного выполнения боевого упражнения, торпеды были подняты из воды на борт катера-торпедолова и доставлены в базу", - рассказали в пресс-службе.

Предварительно, командование оценивает действия экипажа "Обнинска" как профессиональные. Подводники продемонстрировали уверенные навыки применения морского оружия и высокую выучку.

Атомная подводная лодка "Обнинск" относится к проекту 671РТМК "Щука". Вошла в состав флота в 1991 году. Субмарина вооружена торпедами калибра 650 мм и 533 мм, также может применять подводные ракеты М-5 и ракето-торпеды 81Р.