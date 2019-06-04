Войти
04.06.2019
ТАСС

Российские военные и техника примут участие в параде в Минске

320
0
0
Бронетранспортеры БТР-82А
Бронетранспортеры БТР-82А.
Источник изображения: Пресс-служба ЦВО

Парад приурочен к празднованию Дня независимости Белоруссии 3 июля

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Российские военнослужащие примут участие в параде, посвященном Дню независимости Белоруссии. Об этом говорится в сообщении Западного военного округа (ЗВО), распространенном во вторник.

"Более 300 военнослужащих Западного военного округа примут участие в военном параде, посвященном Дню независимости Республики Беларусь в Минске", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, торжественным маршем по площади белорусской столицы пройдут военнослужащие Кантемировской дивизии гвардейской танковой армии ЗВО.

В механизированной колонне будет принимать участие российская техника, в том числе бронетранспортеры БТР-82А, комплексы оперативно-тактических ракет "Искандер", автомобили повышенной проходимости семейства УАЗ. Также над Минском пролетят многоцелевые вертолеты Ми-8, разведывательно-ударные Ка-52, истребители Су-30 и Су-37.

Сейчас российские военнослужащие "приступили к тренировкам в пунктах постоянной дислокации", уточнили в пресс-службе.

День независимости в Белоруссии отмечают 3 июля. Изначально дата праздника совпадала с Днем принятия Декларации о государственном суверенитете Белорусской ССР (27 июля). С 1996 года было принято отмечать его в день освобождения столицы Белоруссии от немецких захватчиков.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Германия
Россия
Продукция
БТР-82
БТР-82А
Искандер
Ка-52
Ми-8
Су-30
Су-37
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
19.12.2018
От "Кобры" до "Ярсов". Чем вооружилась армия России в 2018 году
07.09.2016
Более 11 тысяч экспонатов покажут оборонные компании разных стран на форуме "Армия-2016"
07.09.2016
В подмосковной Кубинке начинает работу форум "Армия-2016"
06.09.2016
"Армия-2016": главная площадка российской военной промышленности
29.12.2012
На южных рубежах
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.06 06:05
  • 4
Феникс (Китай): Россия отстает в электронной промышленности, в чем же сила ее противоракетных комплексов?
  • 04.06 06:00
  • 3
Системы РЭБ российского Су-57 "сломают" в реальном бою F-35
  • 04.06 05:53
  • 10
Новый бомбардировщик Ту-22М3М получил возможность дозаправляться в воздухе
  • 04.06 04:36
  • 1
ВМФ России нашел замену фрегатам с украинскими двигателями
  • 04.06 01:23
  • 1
"Иркут" проведет buyback у не согласных с присоединением гражданских "дочек" ОАК, выплатит по 42,61 руб. за бумагу
  • 04.06 00:27
  • 41
Уже не "Бардак": лучшую в мире версию БРМД-2М не стыдно показать на "Армии"
  • 03.06 23:29
  • 16562
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.06 20:52
  • 1
Китайские СМИ сомневаются в боевой эффективности российских ракет
  • 03.06 20:21
  • 1
Давление на Россию: США приплачивают Европе за свое оружие
  • 03.06 20:07
  • 4
Сердюков стал вице-президентом Союза машиностроителей России
  • 03.06 20:06
  • 1
Смерть на камеру: Израиль показал видео удара по Сирии
  • 03.06 19:29
  • 2
Sina.com (Китай): Китай может отказаться от российских бомб - "одиноких волков" КАБ-1500 и перейти на американские
  • 03.06 18:26
  • 1
BAE Systems раскритиковала российский боевой робот "Уран-9"
  • 03.06 16:37
  • 97
Главный урок катастрофы "Суперджета"
  • 03.06 16:34
  • 1
В США назвали пятерку самых худших проектов вооружения