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04.06.2019
ТАСС

Совет РАН направит в Роскосмос обращение о финансировании ОКР "Венера-Д"

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Венера-Д
Межпланетная станция "Венера-Д".
Источник изображения: © NASA/JPL-Caltech

Ранее сообщалось, что стоимость опытно-конструкторских работ в рамках проекта "Венера-Д" составит примерно 17 млрд рублей

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Совет РАН по космосу в ближайшие дни направит в Роскосмос обращение о необходимости начать финансирование первых этапов опытно-конструкторских работ (ОКР) "Венера-Д". Об этом сообщил в понедельник ТАСС заместитель председателя Совета, научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН Лев Зеленый.

"Будет такое обращение, на днях будет отправлено", - сказал Зеленый.

Предложение Совета РАН направить Роскосмосу соответствующее обращение содержалось в проекте решения Совета от 29 мая. В документе также отмечалось, что начать финансирование эскизного проекта "Венера-Д" требуется в 2020 году, если этап технических предложений пройдет успешно. Проект должен быть реализован в сотрудничестве с NASA, предполагаемой датой запуска миссии назывался 2029 год.

Ранее заместитель директора ИКИ РАН Олег Кораблев сообщил, что стоимость опытно-конструкторских работ в рамках проекта "Венера-Д" составит примерно 17 млрд рублей.

Планируется, что "Венера-Д" будет продолжать исследования Венеры: ее структуры, динамики нижней атмосферы, вулканизма и прочих процессов. С российской стороны проектом занимается ИКИ и НПО имени С. А. Лавочкина.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
ИКИ РАН
НПО Лавочкина
Роскосмос
Проекты
2020-й год
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