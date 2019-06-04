Пара F-35 описала "небесный пенис"

Два истребителя пятого поколения F-35 Lightning II 56-го истребительного крыла ВВС США 28 мая в ходе учебного полета над авиабазой Люк в Аризоне оставили в небе конденсационный след, напоминающий пенис, сообщает The Aviationist. Соответствующее изображение конденсационного следа можно найти, например, в Facebook.

Как заявил CNN официальный представитель базы Люка, оставленный истребителями F-35 Lightning II конденсационный след появился в ходе обычных учений, а его необычная форма, привлекшая внимание наблюдателей, возникла случайно.

В январе F-35A Lightning II на авиабазе Люк показал фигуры высшего пилотажа.

В ноябре 2018 года испанский военно-транспортный самолет Airbus A400M начертил в небе над Кадисским заливом изображение "пениса в коробке" (по шуточной песне Dick in a Box ("Пенис в коробке") популярного американского комик-трио The Lonely Island).