Опубликованы фото подбитого в Ливии "самого защищенного" броневика
В Ливии был подбит новейший броневик Mbombe, принадлежавший армии маршала Халифа Хафтара, автомобиль рекламировался как одна из самых защищенных машин в мире, пишут СМИ.
Автомобиль выпускается в Иордании по южноафриканской лицензии, передает "Российская газета".
Разработчики броневика заявляли, что машина может обеспечить непревзойденную защиту от мин, самодельных взрывных устройств (СВУ), придорожных безоболочных фугасов и круговую защиту от РПГ, сообщало издание "Военное обозрение" в 2013 году.
Отмечалось, что техника способна выдержать взрыв 10 кг тротила в любом месте под корпусом или под любым колесом, обеспечить защиту от СВУ мощностью 50 кг в тротиловом эквиваленте на расстоянии 5 метров от эпицентра взрыва.
Но при этом автомобиль был поражен не мощным противотанковым средством на улицах Триполи, а 23-мм снарядом. В Сети опубликовали фото уничтоженного броневика, на них видны дыры от попадания по борту машины. Отмечается, что автомобиль был брошен экипажем.
Effect of 23-mm bullets on the hull of #LNA #Jordanian-made MBOMBE armored vehicle pic.twitter.com/5z12ZnA2mK
- Mohamed Mansour (@Mansourtalk) 1 июня 2019 г.
Алексей Дегтярев
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