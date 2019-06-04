Войти
04.06.2019
Деловая газета "Взгляд"

Опубликованы фото подбитого в Ливии "самого защищенного" броневика

290
0
0
Источник изображения: кадр из видео

В Ливии был подбит новейший броневик Mbombe, принадлежавший армии маршала Халифа Хафтара, автомобиль рекламировался как одна из самых защищенных машин в мире, пишут СМИ.

Автомобиль выпускается в Иордании по южноафриканской лицензии, передает "Российская газета".

Разработчики броневика заявляли, что машина может обеспечить непревзойденную защиту от мин, самодельных взрывных устройств (СВУ), придорожных безоболочных фугасов и круговую защиту от РПГ, сообщало издание "Военное обозрение" в 2013 году.

Отмечалось, что техника способна выдержать взрыв 10 кг тротила в любом месте под корпусом или под любым колесом, обеспечить защиту от СВУ мощностью 50 кг в тротиловом эквиваленте на расстоянии 5 метров от эпицентра взрыва.

Но при этом автомобиль был поражен не мощным противотанковым средством на улицах Триполи, а 23-мм снарядом. В Сети опубликовали фото уничтоженного броневика, на них видны дыры от попадания по борту машины. Отмечается, что автомобиль был брошен экипажем.



Алексей Дегтярев

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иордания
Ливия
Россия
Похожие новости
13.09.2017
Bладимир Кожин: контракт на поставку Турции С-400 подписан и готовится к выполнению
05.03.2014
Накануне большой войны
08.04.2013
Рынок военных самолетов и БЛА стран Латинской Америки в 2005-2012 гг. и прогноз на 2013-2016 гг.
20.04.2011
Новости СКБ-2011. Оргкомитет принял решения
23.08.2010
Система военно-технического сотрудничества - 10 лет на службе России
24.05.2010
III Международный салон «Комплексная безопасность-2010» завершен
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.06 06:05
  • 4
Феникс (Китай): Россия отстает в электронной промышленности, в чем же сила ее противоракетных комплексов?
  • 04.06 06:00
  • 3
Системы РЭБ российского Су-57 "сломают" в реальном бою F-35
  • 04.06 05:53
  • 10
Новый бомбардировщик Ту-22М3М получил возможность дозаправляться в воздухе
  • 04.06 04:36
  • 1
ВМФ России нашел замену фрегатам с украинскими двигателями
  • 04.06 01:23
  • 1
"Иркут" проведет buyback у не согласных с присоединением гражданских "дочек" ОАК, выплатит по 42,61 руб. за бумагу
  • 04.06 00:27
  • 41
Уже не "Бардак": лучшую в мире версию БРМД-2М не стыдно показать на "Армии"
  • 03.06 23:29
  • 16562
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.06 20:52
  • 1
Китайские СМИ сомневаются в боевой эффективности российских ракет
  • 03.06 20:21
  • 1
Давление на Россию: США приплачивают Европе за свое оружие
  • 03.06 20:07
  • 4
Сердюков стал вице-президентом Союза машиностроителей России
  • 03.06 20:06
  • 1
Смерть на камеру: Израиль показал видео удара по Сирии
  • 03.06 19:29
  • 2
Sina.com (Китай): Китай может отказаться от российских бомб - "одиноких волков" КАБ-1500 и перейти на американские
  • 03.06 18:26
  • 1
BAE Systems раскритиковала российский боевой робот "Уран-9"
  • 03.06 16:37
  • 97
Главный урок катастрофы "Суперджета"
  • 03.06 16:34
  • 1
В США назвали пятерку самых худших проектов вооружения