Опубликованы фото подбитого в Ливии "самого защищенного" броневика

В Ливии был подбит новейший броневик Mbombe, принадлежавший армии маршала Халифа Хафтара, автомобиль рекламировался как одна из самых защищенных машин в мире, пишут СМИ.

Автомобиль выпускается в Иордании по южноафриканской лицензии, передает "Российская газета".

Разработчики броневика заявляли, что машина может обеспечить непревзойденную защиту от мин, самодельных взрывных устройств (СВУ), придорожных безоболочных фугасов и круговую защиту от РПГ, сообщало издание "Военное обозрение" в 2013 году.

Отмечалось, что техника способна выдержать взрыв 10 кг тротила в любом месте под корпусом или под любым колесом, обеспечить защиту от СВУ мощностью 50 кг в тротиловом эквиваленте на расстоянии 5 метров от эпицентра взрыва.

Но при этом автомобиль был поражен не мощным противотанковым средством на улицах Триполи, а 23-мм снарядом. В Сети опубликовали фото уничтоженного броневика, на них видны дыры от попадания по борту машины. Отмечается, что автомобиль был брошен экипажем.

Алексей Дегтярев