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04.06.2019
Известия.ru

Россияне рассказали о мечте стать космонавтами

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Roscosmos

Более 1/3 взрослых россиян хотели бы поучаствовать в отборе в космонавты. Об этом свидетельствует опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения.

Среди мужчин моложе 30 лет о желании участвовать в отборе заявили 58%, о твердом намерении — 26%. Более половины (56%) респондентов, у которых есть дети, отметили, что предложили бы им поучаствовать в конкурсе. Среди молодых родителей (до 30 лет) таких было 79%.

13% участников опроса рассказали, что в детстве хотели стать космонавтами. Еще 21% знает, что такая мечта была у их друзей и знакомых. Больше всего людей, мечтавших полететь в космос, среди мужчин 40–49 лет (32%).

31 мая в России стартовал новый отбор в отряд космонавтов. Начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов уточнил, что в этот раз в отряд планируется отобрать врачей, летчиков и инженеров. По его словам, набор продлится два года. Из всех кандидатов будет отобрано от четырех до шести человек.

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Россия
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