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04.06.2019
ТАСС

Черноморский флот рассчитывает получить еще три корабля до конца года

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ВМС РФ
ВМС РФ. Черноморский флот.
Источник изображения: gazeta.ru

Речь идет о патрульном корабле и двух тральщиках

СЕВАСТОПОЛЬ, 3 июня. /ТАСС/. Черноморский флот (ЧФ) до конца 2019 года планирует получить еще один патрульный корабль и два тральщика, а также несколько вспомогательных судов, сообщили ТАСС в отделе информационного обеспечения флота.

"В стадии государственных испытаний находится патрульный корабль "Дмитрий Рогачев", и в ближайшее время он их заканчивает, будет организована процедура приема его в состав ЧФ. Также в стадии строительства у нас находятся два новых тральщика "Владимир Емельянов" и "Иван Антонов", оба уже спущены на воду. "Иван Антонов" заканчивает заводские испытания, а на "Владимир Емельянов" отправлен экипаж", - сказал собеседник.

Таким образом, по его данным, всего до конца года планируется получить еще три корабля. Также в этом году ЧФ получит несколько судов обеспечения и вспомогательного флота.

Ранее сообщалось, что в 2019 году Черноморский флот планирует получить шесть боевых кораблей разных классов и шесть вспомогательных судов. В начале года в состав флота вошел новый патрульный корабль "Василий Быков".

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Продукция
Владимир Емельянов
Иван Антонов
Проекты
22160
ЧФ
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