Обсуждается фото с результатом стрельбы пулемётным патроном из Barrett M82 в ВСУ

В социальных сетях появилось обращающее на себя внимание фото, как заявлено, снятое украинскими военнослужащими. Подпись под фото сообщает о том, что перед нами – то, что стало со снайперской винтовкой Barrett M82 американского производства после применения нештатных боеприпасов.

Источник изображения: Военный осведомитель

В качестве такого рода боеприпасов для "повышения мощности" украинский снайпер решил применить так называемый пулемётный патрон. В итоге ствол оружия до дульного тормоза буквально разошёлся на четыре части. Причём разрыв произошёл симметрично в продольном направлении.

Пользователи, комментируя изображение, пошутили по поводу того, что в итоге получилось в результате "пулемётного" выстрела из американской снайперской винтовки:

Источник изображения: Военный осведомитель

В связи с тем, что не сказано о каком именно "пулемётном" калибре идёт речь, высказывается предположение, что мог быть использован патрон 12,7х108 мм.

Отдельные пользователи высказывают предположение относительно того, что решение использовать нештатный боеприпас могло быть принято в связи с нехваткой патронов в ВСУ. Другие пользователи считают, что фото может быть "постановочным" - из серии "что будет, если...".