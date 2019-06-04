Израиль заменит американские гусеничные САУ на отечественные колёсные

Израильская армия приняла программу обновления парка самоходной артиллерии. Как передает "Warspot" со ссылкой на портал breakingdefense.com, Министерство обороны страны заключило контракт с компанией Elbit на поставку колесных гаубиц ATMOS.

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Израильская армия приняла решение о замене стоящих на вооружении американских гусеничных самоходок М109 на современные колесные САУ ATMOS. Программа замены всего парка самоходных гаубиц рассчитана на 12 лет, детали сделки не раскрываются. Известно, что порядка 50 процентов всех работ будут произведены в США, что обусловлено условиями предоставления американской помощи. Также известно, что по первому контракту компания-производитель получила 125 млн. долларов из 280, выделенных правительством Израиля.

Модульная колесная САУ ATMOS (Autonomous Truck Mounted howitzer System – автономная устанавливаемая на грузовик гаубица) разработана израильской компанией Soltam Systems (с 2012 года входит в составе Elbit Systems). Калибр - 155-мм, длина ствола - 39/45/52 калибра. Имеет механические приводы вертикального и горизонтального наведения, гидравлический (импульсный) досылатель для снижения нагрузки на расчет и повышения скорострельности. Дальность стрельбы составляет 41 км, боекомплект - 27-32 выстрела. Экипаж - 4 человека.

Благодаря модульной конструкции может устанавливаться на различные шасси, ранее демонстрировалась на базе Tatra T815 VVN 66.

Ранее сообщалось, что небольшие партии САУ ATMOS (пять-шесть установок) закупили Уганда, Руанда и Азербайджан. В 2018 году сообщалось о контракте на 24 САУ с армией Таиланда и шести САУ для морской пехоты Таиланда.