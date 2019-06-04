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04.06.2019
Известия.ru

Военный самолет Ан-32 пропал в Индии

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Amit Gupta

Военно-транспортный самолет Ан-32 ВВС Индии, вылетевший в понедельник, 3 июня, из города Джорхата (северо-восточный штат Ассам), потерял связь с диспетчерами. Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на осведомленные источники.

Самолет поднялся в воздух в 12:25 по местному времени (09:55 мск) и направился в штат Аруначал-Прадеш. В последний раз экипаж воздушного судна выходил на связь с землей в 13:00 (10:30 мск).

По словам источников, на борту находились 13 человек.

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх подтвердил на своей странице в Twitter информацию об исчезновении самолета.

На поиски самолета ВВС Индии подняли в воздух Су-30 и С-130, отмечает телеканал "Звезда".

В апреле военный самолет потерпел крушение в Японии. Истребитель пятого поколения F-35A пропал с радаров, когда совершал учебный полет над Тихим океаном.

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Страны
Индия
Япония
Продукция
C-130
F-35A
Ан-32
Су-30
Проекты
Военные учения
Истребитель 5 поколения
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