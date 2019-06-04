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04.06.2019
Деловая газета "Взгляд"

Российские подлодки исследовали применение оружия подо льдом

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Подводная лодка К-407 "Новомосковск"
Подводная лодка К-407 "Новомосковск".
Источник изображения: ТАСС/Лев Федосеев

Три атомные подводные лодки исследовали возможность применения в Арктике оружия подо льдом, сообщил глава пресс-службы Северного флота Вадим Серга.

"Экипажи атомных подводных лодок Северного флота отработали подготовку к действиям в ледовых условиях Арктики. К выполнению задач подо льдами Северного Ледовитого океана были привлечены подводные атомные ракетные крейсеры "Тула", "Новомосковск" и "Северодвинск", – цитирует представителя флота "Интерфакс".

Он добавил, что субмарины отработали всплытие во льдах и поиск полыньи. Учения проходили в мае в рамках боевой подготовки флота в зимний период обучения, отметил Серга.

В августе 2018 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Арктика стала объектом интересов нескольких государств; по мнению министра, это может спровоцировать конфликты в регионе.


Алексей Дегтярев

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