Робот Федор не войдет в отряд космонавтов в полете на МКС

Робот Федор, которого готовят к полету на Международную космическую станцию (МКС), отправится на нее в качестве эксперимента. Он не станет членом отряда космонавтов, сообщил 3 июня на пресс-конференции в Москве исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

Федор требованиям не очень соответствует. Он не проходил базовый курс подготовки, поэтому он будет лететь на корабле в качестве эксперимента. Посмотрим, как будут работать его технические системы", — приводит ТАСС слова Крикалева.

Директор Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов также в шутку добавил, что робот "не пройдет медицину".

Федор (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) — первый российский человекообразный робот. Он разработан ФПИ совместно с НПО "Андроидная техника" по заказу МЧС как робот-спасатель. Робот первым в мире из ему подобных научился садиться на шпагат.

В 2018 году был создан выставочный образец Федора для ВДНХ.

Ранее, 16 мая, сообщалось, что в будущем Российская армия может начать применение в войсках человекоподобных роботов. Машины не будут принимать самостоятельные решения, но помогут уберечь людей от агрессивной или опасной среды.