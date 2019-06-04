Союз против США: возможен ли российско-китайский дуэт в Арктике

В США опасаются появления субмарин Китая в портах РФ в Арктике

Россия и Китай могут создать в Арктике союз для оказания противодействия давлению со стороны США, пишет американское издание. Там отметили, что это обстоятельство делает идею о возможности получения атомными ракетными подлодками Китая необходимой поддержки в портах России в этом регионе вполне имеющей место быть.

Обозреватель американского издания The National Interest Лайл Голдстайн в своей статье выразил скепсис по отношения к идее создания российско-китайского альянса.

"Россия не станет рассчитывать на помощь Военно-морского флота Народно-освободительной армии Китая в случае борьбы за Прибалтику, так же как Китай не станет рассчитывать на помощь российского флота в том случае, если ситуация в Южно-Китайском море изменится",

- пишет автор материала.

Впрочем, партнерство этих государств в военно-промышленной сфере могло бы стать для них взаимовыгодным, признал Голдстайн. Он отметил, что стороны уже совместно разрабатывают транспортный вертолет, но мало кто воспринимает всерьез возможность создания ими эсминцев и бомбардировщиков.

Обозреватель NI обратил внимание на опубликованную ранее в российской газете "Независимое военное обозрение" статью военного специалиста Александра Широкорада, в которой он выдвинул совершенно новую идею о возможности получения атомными ракетными подлодками Китая необходимой поддержки в портах России в Арктике.

Автор статьи признал, что на первый взгляд это кажется абсурдным, так как обе страны крайне чувствительны в вопросах своего суверенитета. Москва не захочет допускать Китай в важный для себя регион у своих северных границ, а у КНР практически нет опыта в проведении каких-либо операций в арктических условиях. При этом Голдстайн выразил мнение, что такой сценарий все же стоит рассмотреть, поскольку Китай интересуют особенности маневров субмарин во льдах. Пекин, по словам автора, уже рассматривал Арктику как общую российско-китайскую зону противодействия давлению американской стороны.

По замечанию Широкорада, если КНР выйдет в Арктику, уязвимость ее лодок перед противником на открытых пространствах Азиатско-Тихоокеанского региона сократится, а расстояние полета ракет с китайских атомных ракетных субмарин в этом районе до потенциальных целей сократится в 3,5 раза. Эксперт также отметил, что в перспективе Россия и Китай смогут приступить и к созданию в регионе совместной системы противовоздушной (ПВО) и противоракетной (ПРО) обороны.

Кроме того, Китай может использовать российские острова в Арктике для развертывания системы снабжения и связи китайских подводных ракетоносцев отметил Широкорад.

При этом, по его мнению, все эти потенциальные шаги Пекина не будут представлять угрозы для российской стороны.

В заключении статьи американского издания автор обратил внимание на то, что мнение его российского коллеги не означает нового подхода к стратегическому сотрудничеству между Россией и Китаем, но признал, что небольшая вероятность реализации подобного сценария в ближайшие десятилетия все же существует.

В начале мая госсекретарь США Майк Помпео, выступая в Рованиеми в Финляндии, выразил обеспокоенность Вашингтона действиями КНР в Арктике, включая возможную милитаризацию региона. Он обратил внимание на то, что Россия объявила о планах соединить Северный морской путь с китайским морским маршрутом в рамках инициативы "Один пояс - один путь".

"Китай уже развивает морские пути в океане в Арктике. Это часть знакомой тенденции. Пекин пытается развивать критическую инфраструктуру, используя китайские деньги, китайские компании и китайских рабочих, в некоторых случаях создавая постоянное присутствие китайских сил безопасности", - подчеркнул Помпео.

Он напомнил, что за неделю до этого Пентагон предупредил о возможности Китая использовать свое исследовательское гражданское присутствие в Арктике для укрепления военного присутствия в это регионе, в том числе развертывания в регионе подлодок для потенциального сдерживания ядерных атак.

"Нам нужно внимательно изучить эти действия", - подчеркнул американский госсекретарь. По его словам, при этом США будут "учитывать тенденции к агрессивному поведению Китая" в других регионах.

В этом контексте он упомянул и Россию. Помпео заявил, что "российская военизация и китайские инвестиции" в Арктике представляют собой опасность и превращают регион в арену глобального влияния и соперничества, передает его слова The Washington Post.

В связи с этим госсекретарь США призвал членов организации не ограничиваться вопросами науки, культуры и экологии.

"Мы входим в новую эпоху стратегического взаимодействия, которая сопровождается новыми угрозами Арктике, ее имуществу и всем нашим интересам в регионе", - подчеркнул он.

В издании напомнили, что ранее Пентагон выражал обеспокоенность в связи с расширяющейся активностью России и Китая в Арктике на фоне таяния полярных льдов. По некоторой информации, в этом регионе находится 13% мировых запасов нефти и 30% газа, а также уран, редкоземельные минералы, золото и алмазы.

Лидия Мисник