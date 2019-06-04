Робот "Федор" не сможет войти в отряд космонавтов

Он полетит в космос только в качестве эксперимента

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Робот "Федор", которого готовят к полету на корабле "Союз", не станет членом отряда космонавтов, а полетит в космос только в качестве эксперимента. Об этом рассказал на пресс-конференции в Москве исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Серей Крикалев.

"Федор" требованиям не очень соответствует. Он не проходил базовый курс подготовки, поэтому он будет лететь на корабле в качестве эксперимента. Посмотрим, как будут работать его технические системы", - пошутил Крикалев.

"Он не пройдет медицину", - отметил в свою очередь директор Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов.

Человекоподобный робот "Федор" был создан компанией "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований по техническому заданию МЧС России. Демонстрационный образец робота по проекту "Спасатель" изготовили в 2016 году. Первоначально он был известен под условным названием "Аватар", но затем получил собственное имя - FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research - "Финальный экспериментальный демонстрационный объект исследований"). В 2018 году был создан выставочный образец "Федора" для ВДНХ.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин 11 апреля сообщил, что робот "Федор" передан в Роскосмос и Ракетно-космическую корпорацию (РКК) "Энергия" для изучения его возможного применения в пилотируемых программах России.