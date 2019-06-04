В Роскосмосе рассказали, почему спортсмены зачастую не могут стать космонавтами

По словам исполнительного директора госкорпорации по пилотируемым космическим программам Сергея Крикалева, профессиональный спортсмен, как правило, имеет отклонения в здоровье

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Профессиональные спортсмены зачастую имеют проблемы со здоровьем, которые не позволяют им попасть в отряд космонавтов. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Москве исполнительный директор госкорпорации "Роскосмос" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

"Это [космонавт] нормальный здоровый человек, как правило не суперспортсмен. Профессиональные занятия спортом оказывают свое отрицательное влияние, и профессиональный спортсмен, как правило, имеет отклонения в здоровье, которые зачастую препятствуют попаданию в отряд", - сказал он.

Исполнительный директор Роскосмоса добавил, что претенденты в отряд космонавтов должны быть социально коммуникабельными, психологически устойчивыми и имеющими хорошую мотивацию.

31 мая гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил журналистам о начале нового набора в российский отряд космонавтов. По его словам, это космонавты, которые будут работать на новом пилотируемом корабле, в том числе будущие участники дальних космических экспедиций.