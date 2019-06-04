Желающих стать космонавтами в советское время было больше - исполнительный директор "Роскосмоса"

Москва. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Число кандидатов в отряд космонавтов уменьшилось по сравнению с временами СССР, заявил исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев.

"В те времена, когда я проходил (отбор), кандидатов было больше. Естественно, и отсев был больше, потому что брали небольшое количество специалистов", - сказал Крикалев на пресс-конференции в понедельник.

Крикалев, прошедший отбор в 1985 году, отметил, что в советское время, несмотря на иной технологический уровень, в прессе было гораздо больше информации о работе космонавтов, и это вызывало повышенный интерес у людей к профессии.

"Сейчас, может быть, нужна ваша помощь, чтобы компенсировать тот недостаток информации, который есть при всех возможностях современной техники, и рассказать о том, что это за работа", - сказал исполнительный директор "Роскосмоса".

Он отметил, что одним из качеств, на которое обращается внимание при отборе в космонавты, помимо физического и психического здоровья, является мотивированность людей.