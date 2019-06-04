На МКС заменят вентиляторы после жалоб космонавтов на проблемы со слухом

В "Роскосмосе" рассказали о проблемах со здоровьем, с которыми столкнулись космонавты после пребывания на Международной космической станции (МКС). Как сообщил исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев, у некоторых из них возникли проблемы со слухом.

"Что касается проблем, профессиональных заболеваний, да, они есть", — цитирует Крикалева "РИА Новости" в понедельник, 3 июня.

Он отметил, что проблема возникла из-за сильного шума на станции. Сейчас этот вопрос решается при помощи технических средств.

"Ставятся модифицированные вентиляторы, ставится дополнительная звукоизоляция", — рассказал Крикалев, добавив, что старая техника "была действительно шумная".

3 июня начался очередной набор в отряд космонавтов "Роскосмоса", который продлится до 1 июня 2020 года.

25 июня на Землю с МКС должны вернуться космонавт "Роскосмоса" Олег Кононенко, астронавт NASA Энн Макклейн и астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак.